推動閱讀表現優異 苗縣府表揚閱讀磐石獎學校及教師

苗栗縣南庄鄉南埔國小榮獲閱讀磐石學校獎，苗栗縣政府頒獎表揚該校團隊。（記者張勳騰攝）

2024/06/24 15:34

〔記者張勳騰／苗栗報導〕今年度「教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選」中，苗栗縣南庄鄉南埔國小榮獲閱讀磐石學校獎、頭份市六合國小主任徐璧君及後龍鎮新港國中小教師詹芳瑜，榮獲閱讀推手個人獎。苗栗縣副縣長鄧桂菊（24）日頒獎表揚，感謝得獎學校團隊及教師的用心，期待未來將閱讀推展至社區，打造學習型城市。

教育部「閱讀磐石獎」是在國內閱讀推動工作中的最高榮譽獎項，南埔國小以「普閱 悅埔-越讀孩子的光」方案榮獲閱讀磐石學校獎，引領學童善用學習紀錄，建立思考模式，從培養學習態度開始，導入知識學習，實踐閱讀行動，讓偏鄉孩子藉由閱讀來培養各項能力，進而在不斷成長中超越自我。教育部頒發獎金20萬元、苗縣府頒發獎勵金3萬元。

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榮獲閱讀推手個人獎的六合國小主任徐璧君則以「喜閱園丁，打造閱讀百花園」強化閱讀教學專業知能，發展有系統的閱讀課程與教學，讓學生跨域閱讀多元展能。

新港國民中小學老師詹芳瑜規畫「閱讀引水人-航行書海，探索世界」方案，透過跨領域的閱讀課程，發揮學生潛質，藉由自主學習與團隊合作，創造學習的無限機會。教育部頒發兩人獎金各3千元，苗縣府頒發禮券各2千元。

鄧桂菊指出，苗栗縣歷年來在全國評比中，榮獲閱讀磐石獎獎項表現優異，感謝校長以及老師們的努力，期待未來閱讀教育延伸至社區，打造愛閱讀的家庭、社會，讓苗栗縣邁向學習型城市的目標。

頭份市六合國小主任徐璧君（左）及後龍鎮新港國中小教師詹芳瑜，榮獲閱讀推手個人獎，苗縣府頒獎表揚。（記者張勳騰攝）

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