屏東保力溪的毛緣擬厚蟹 。（屏縣府提供）

2024/06/24 14:39

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東車城鄉保力溪下游長年有水患問題，但當地周邊溼地及礁石有大量陸蟹棲息，其中不乏新紀錄及特有種，近年在生態及防洪工程上不斷整合，這兩年進行生態檢核並納入民眾共同參與，使工程施作與生態保育能平衡兼顧，保力溪主流治理率已達9成左右。

保力溪為屏縣府縣管河川，主流權責長度約5公里，從1994年省政府開始「保力溪治理」，多年來各單位針對保力溪進行相關規劃，為因應氣候變遷及當地社會經濟發展需要，屏縣府去年兼顧生態思維，辦理保力溪主流治理規劃檢討並接續修正治理計畫，使治理計畫更能符合河川現況治理與管理需求。

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這項防洪工程在2019年間，就曾因學者在當地臨海橋下游右岸發現大量新紀錄種陸蟹，且地方認為工程設計不如地方預期而停擺，屏縣府日前與在地人士及關心環境團體討論，針對河段治理，改以加高新街排水右岸既有防洪牆放寬河道外，並配合防洪牆位置設置新街大排出口自動閘門避免外水沿回壅。而為避免影響現況陸蟹棲息熱點環境之完整性，規劃工程配置配合堤後公有地及未登錄地予以放寬並採緩坡化型式規劃。

縣府水利處表示，目前保力溪主流治理率已達9成左右，治理範圍大致已完成河防建造物，現況僅少部份河段未達防洪保護標準，其餘均可達25年重現期距防洪保護標準以上。未來工程設計實施階段，亦會進行生態檢核並納入民眾共同參與，使工程施作與生態保育能平衡兼顧。

成功兼顧防洪及生態，屏東保力溪治理率已達9成 。（記者蔡宗憲攝）

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