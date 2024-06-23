氣象署：花蓮規模5.4地震是0403餘震 頻率逐漸拉長

花蓮近海22:27發生規模5.4地震。（圖擷取自中央氣象署）

2024/06/23 23:55

〔記者蔡思培／台北報導〕花蓮縣近海22點27分發生芮氏規模5.4有感地震，最大震度位於花蓮縣鹽寮、花蓮縣花蓮市、南投縣合歡山，全台共19縣市有感。中央氣象署地震測報中心表示，此地震是0403地震的餘震，自0403地震發生至今，餘震已超過1500個。

據氣象署統計，自0403地震發生至今，主震與有感餘震高達1557個，其中規模5至6的餘震有81個，規模6至7的餘震有6個。地震測報中心主任吳健富表示，今晚發生的地震是0403的餘震，若以九二一地震經驗判斷，餘震約可以持續3個月，可能至7月3日，0403餘震序列仍在持續中，但頻率已經拉得越來越長。

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吳建富說，自0403地震發生後，餘震數量已逐漸變少，規模也變小，但三不五時仍可能有較大的餘震，民眾仍要注意。由於花蓮山區土石較鬆動，又發生台鐵意外，建議民眾不要特別往山區，以免遇到土石流或坍方。

吳說，若發生的地震是0403餘震，代表能量已在緩和釋放，不用擔心餘震發生；但若地震非0403餘震，則要考量發生原因，以及此地震是否是單一事件、後續是否又可能有其他餘震。吳也提醒，台灣處於地震頻繁的位置，平時仍要做好防震準備。

自0403地震發生至今，主震與有感餘震高達1557個。（中央氣象署提供）

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