為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

氣象署：花蓮規模5.4地震是0403餘震 頻率逐漸拉長

花蓮近海22:27發生規模5.4地震。（圖擷取自中央氣象署）

花蓮近海22:27發生規模5.4地震。（圖擷取自中央氣象署）

2024/06/23 23:55

〔記者蔡思培／台北報導〕花蓮縣近海22點27分發生芮氏規模5.4有感地震，最大震度位於花蓮縣鹽寮、花蓮縣花蓮市、南投縣合歡山，全台共19縣市有感。中央氣象署地震測報中心表示，此地震是0403地震的餘震，自0403地震發生至今，餘震已超過1500個。

據氣象署統計，自0403地震發生至今，主震與有感餘震高達1557個，其中規模5至6的餘震有81個，規模6至7的餘震有6個。地震測報中心主任吳健富表示，今晚發生的地震是0403的餘震，若以九二一地震經驗判斷，餘震約可以持續3個月，可能至7月3日，0403餘震序列仍在持續中，但頻率已經拉得越來越長。

吳建富說，自0403地震發生後，餘震數量已逐漸變少，規模也變小，但三不五時仍可能有較大的餘震，民眾仍要注意。由於花蓮山區土石較鬆動，又發生台鐵意外，建議民眾不要特別往山區，以免遇到土石流或坍方。

吳說，若發生的地震是0403餘震，代表能量已在緩和釋放，不用擔心餘震發生；但若地震非0403餘震，則要考量發生原因，以及此地震是否是單一事件、後續是否又可能有其他餘震。吳也提醒，台灣處於地震頻繁的位置，平時仍要做好防震準備。

自0403地震發生至今，主震與有感餘震高達1557個。（中央氣象署提供）

自0403地震發生至今，主震與有感餘震高達1557個。（中央氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
全台炸雨 氣象署公布雨量前10觀測點 過半都在南投縣
2024/06/23 19:09

全台炸雨 氣象署公布雨量前10觀測點 過半都在南投縣
今全台高溫出爐！最熱前20名 彰縣包辦一半
2024/06/23 16:44

今全台高溫出爐！最熱前20名 彰縣包辦一半

兵馬俑與秦始皇帝陵展於科工館揭幕
火烤番薯！逾百測站破35度 今最熱排名曝光「第1名飆到38.5度」
2024/06/23 16:58

火烤番薯！逾百測站破35度 今最熱排名曝光「第1名飆到38.5度」
19縣市有感！花蓮近海22:27發生5.4規模地震 最大震度4級
2024/06/23 22:41

19縣市有感！花蓮近海22:27發生5.4規模地震 最大震度4級

美術館核心區 高質感大樓享優越生活
出門15分鐘恐曬傷！未來1週燒燙燙 週一6縣市紫外線達危險級
2024/06/23 19:37

出門15分鐘恐曬傷！未來1週燒燙燙 週一6縣市紫外線達危險級
雷雨天氣複製貼上！週一還是熱 中部以北防局部大雨
2024/06/23 22:49

雷雨天氣複製貼上！週一還是熱 中部以北防局部大雨
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播