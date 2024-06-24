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男性睪丸首次發現可累積這1化學物 恐影響後代健康！

被歸類為EDC的「全氟及多氟烷基物質」（PFAS），日前首次被發現會在男性的睪丸裡不斷累積，恐影響後代健康。示意圖。（資料照）

被歸類為EDC的「全氟及多氟烷基物質」（PFAS），日前首次被發現會在男性的睪丸裡不斷累積，恐影響後代健康。示意圖。（資料照）

2024/06/24 00:23

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球男性生育能力不斷下降，外界認為與「環境賀爾蒙」（Environmental hormones），又稱「內分泌干擾物」（Endocrine Disrupting Chemicals，EDC）有關。而被歸類為EDC的「全氟及多氟烷基物質」（PFAS），日前首次被發現會在男性的睪丸裡不斷累積，恐影響後代健康。

PFAS是一類化學性質穩定的合成物質，具備防水、防油、摩擦力小等特性，廣泛被用來作為表面塗料，如防水衣物、紙張護膜、食品包裝材料、鍋具塗層、消防泡沫等。但因為PFAS的化學性質相當穩定且難被分解，容易累積在環境中造成汙染，目前普遍認為PFAS可能污染食品的途徑包括飲用水、灌溉用水、食品包材接觸，甚至透過食物鏈被人類吃下肚。

《衛報》報導，為了解PFAS對男性生殖能力的危害，美國韋恩州立大學（WSU）研究團隊讓一群雄性白老鼠暴露在PFAS混合物18週的時間進行研究，並將結果刊登在科學期刊網站「ScienceDirect」

研究團隊發現，PFAS會在睪丸積聚，且導致這些實驗老鼠的精子甲基化異常（DNA甲基化是細胞調控基因表現的機制之一，在精蟲生成過程中扮演重要角色，特定基因的DNA甲基化程度升高，會導致男性精蟲生成的缺陷）。研究人員指出，PFAS不僅會破壞精子，在發育時間還可能導致肝臟疾病風險和膽固醇升高，尤其是男性後代。

這是首次發現PFAS這種「永久化學物質」會在男性睪丸中累積。研究人員佩特里洛（Michael Petriello）表示，PFAS在全身器官和骨骼都會累積，尤其是血液和肝臟，如今發現連睪丸都有，更加凸顯這種化學物質在哺乳動物體內的普遍程度。

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