新北環保小局長 新舊任交接

小局長們舉辦交接儀式。（圖由新北市環保局提供）

2024/06/23 16:50

〔記者陳奕劭／新北報導〕畢業季到來，新北市環保局今（23日）舉辦「環保小局長交接暨授證典禮」，向新任小局長頒發當選證書，卸任的小局長也親手將象徵環保責任與使命的背帶傳承給新科小局長，期待環保永續的精神一代傳一代。

環保局長程大維表示，環境無論議題大小，都與日常息息相關，影響了現今的生活與後代可利用的環境資源。為實踐新北2050淨零目標，從本次典禮起，將帶著小局長計算每場活動的碳排放量，進而了解生活習慣的碳排放，將節能減碳落實在生活中。

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過去1年，環保小局長們在育樂營得到不少啟發，北大國小羅梓洵表示，她學到從源頭減量做到惜食，例如醜蔬果只是賣相不佳，但味道卻是同樣的鮮美；樟樹國小林秉序則說，他在「小小水質守門員」的課程中體驗環保稽查員是如何執行水污染稽查及檢測。

萬里國小余名揚表示，他對新北循環教育基地中可自動分選垃圾的機械手臂很有興趣，透過AI輔助分選，資收分類的效率不僅高，而且成功率高達97%。竹圍國小紀盈安說，通過「環保小柯南」的課程，了解到稽查隊員的辛苦，還可以操控無人機，去拍攝難以抵達的地方，將汙染情況一覽無疑。

環保局說明，新北市自2013年起推出「環保小局長計畫」，計畫的設計概念是「帶著走，回家立刻派上用場」，讓小局長通過參與環保自治組織，結合題課程的學習，理解環境並進而採取實際行動，最終培養對環境的責任感與承諾。

小局長們向台上宣誓。（圖由新北市環保局提供）

小局長們一同合影。（圖由新北市環保局提供）

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