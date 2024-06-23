暑假又到水上活動旺季 竹縣熱門水域將設救生站警戒點

新竹縣政府採購及善心人士捐贈2台「電動遙控救生圈」，可提供搶救人員於岸上遠距遙控，迅速將溺水者安全拖救回岸邊。（新竹縣政府提供）

2024/06/23 11:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕暑假又到水上活動旺季，新竹縣熱門水域假日人潮多，山區午後雷雨常有溪水暴漲情形，竹縣府啟動多項防護措施，並協請民間救難團體，於7、8月間分別在新月沙灘、內灣雞油樹下及紅毛港沙灘等水域，設立救生站執行防溺宣導及駐點警戒，期建構水域安全防護網。

縣府交通旅遊處指出，每年4月到9月為汛期，也是溺水意外發生的高峰期，新竹縣危險水域包含新豐鄉紅樹林水域、竹北市拔仔窟附近水域、竹北市新月沙灣、新埔鎮寶石橋至新埔大橋、雲埔橋下水域、關西鎮東安橋下水域、橫山鄉內灣村吊橋下水域、內灣大橋下水域、內灣雞油樹下水域、尖石鄉馬胎舊檢查哨上游水域、竹東鎮頭前溪流域、上坪溪水域、五峰鄉大隘村上坪溪水域、清泉橋下水域、北埔鄉北埔冷泉、新竹縣各漁港、濕地等。

請繼續往下閱讀...

消防局也結合教育局辦理國中、小網路防溺宣導暨有獎徵答活動，請各校協助告知學生，應選擇合法水域場所等；汛期期間假日人潮較多、午後雷雨有溪水暴漲情形時，將主動編排勤務或結合義消、婦宣志工至轄內危險水域實施宣導勸離。

消防局表示，為強化消防人員水上救生及救溺能力，並熟悉各式水域救援裝備器材操作方式，5月份已完成辦理各消防大、分隊所屬船艇操作、公安潛水等訓練，以精進消防弟兄水上及水下作業能力。

今年度縣府編列經費採購、加上善心人士捐贈2台最新水域救援科技裝備「電動遙控救生圈」，提供搶救人員於岸上安全地進行遠距遙控，其優異性能可抵抗浪襲及艱困水域等各種環境下執行任務，迅速將溺水者安全拖救回岸邊，取代傳統下水救援方式，減少消防人員負荷，並爭取黃金救援時間，大幅增加水域救援量能及效率。

新竹縣政府採購及善心人士捐贈2台「電動遙控救生圈」，可提供搶救人員於岸上遠距遙控，迅速將溺水者安全拖救回岸邊。（新竹縣政府提供）

新竹縣消防局為強化消防人員水上救生及救溺能力，辦理各消防大、分隊所屬船艇操作、公安潛水等訓練，以精進消防弟兄水上及水下作業能力。 （新竹縣消防局提供）

新竹縣公私協力防溺，守護水域遊憩活動安全。（新竹縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法