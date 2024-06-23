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海拔2722m雲海星空在家看 南橫埡口4K即時影像啟用

南橫埡口即時影像攝得的星空縮時攝影，呈現繁星點點的美景。（記者黃明堂翻攝）

南橫埡口即時影像攝得的星空縮時攝影，呈現繁星點點的美景。（記者黃明堂翻攝）

2024/06/23 11:03

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府最近在南橫最高點埡口大關山隧道設置一套即時星空攝影系統，白天可觀南橫高山、飄渺霧氣、壯麗雲海，夜晚轉攝南橫星空之美，民眾看銀河、流星許願不用登山，即時影像可於「台東觀光旅遊網」，或台東縣交觀處YouTube頻道「Amazing Taitung 台東就醬玩」觀賞。

縣政府交觀處表示，埡口為南橫公路穿越中央山脈主脊的山口，公路最高點「大關山隧道」海拔達2722公尺，為台灣公路隧道之最，也是遊客駐足停留打卡景點，但受限入山管制，遊客無緣欣賞南橫午後磅礡雲氣、夜晚銀河星斗，但這套新完工的超星空攝影機，可讓全球民眾共賞南橫秘境之美。

交觀處說明，這套高感光、低照度超星空攝影機，有4K解析度，每秒30幀畫面與40倍光變焦性能，搭配夜間顯色增強技術，無論白天或晚上都能呈現清晰與壯麗畫面。近期測試發現，南橫午後季風挾帶水汽形成的雲海，宛如人間仙境；夜晚即時攝影則化身為星空劇場，銀河如緞帶般橫跨天際，繁星閃爍，令人嘆為觀止。

交觀處指出，南橫埡口的即時影像系統是國內合歡山武嶺亭即時影像之外，另一支高山即時影像系統，也是國內唯一最新的4K即時星空攝影系統。

南橫埡口即時影像

南橫埡口4K即時影像，在家也能同步直擊海拔2722公尺視角的層巒疊翠。（記者黃明堂翻攝）

南橫埡口4K即時影像，在家也能同步直擊海拔2722公尺視角的層巒疊翠。（記者黃明堂翻攝）

南橫埡口的高解析即時影像攝影鏡頭。（記者黃明堂翻攝）

南橫埡口的高解析即時影像攝影鏡頭。（記者黃明堂翻攝）

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