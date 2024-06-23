森林護管員甄試背20公斤沙包走1500公尺 今公布錄取11人

森林護管員甄試，考生要背20公斤沙包走1500公尺。（林業署嘉義分署提供）

2024/06/23 10:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕林業及自然保育署嘉義分署今年第2次森林護管員甄試昨天舉行，有騎檔車、背負20公斤沙包跑走1千5百公尺、筆試及口試等測驗，成績今天揭曉，正取11名，其中包含女性2人、男性9人，陳姓女性考生為榜首，錄取人員分別來自森林、生物科技、生命科學、環工、觀光、工業等領域，擁有豐富農林知識、也有科技知能，為森林護管工作增添新動能。

林業署嘉義分署表示，甄試計有17名考生競爭，第一階段術科測驗應試，全數考生完成騎乘150 c.c.循環檔機車；負重測驗考生須在規定時間內背負20公斤沙包跑走1千5百公尺，男性應於12分、女性13分30秒內完成，均全部通過測驗，鄒族莊姓考生速度最快，以7分55秒完成；考生在豔陽下完成測驗，有足夠體能，能在地形、氣候善變的森林執行巡護任務。

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第二階段筆試及口試，筆試題目由嘉義分署遴選資深幹部入闈命題，並外聘大學教授擔任作文科閱卷委員，由主管擔任口試及筆試閱卷委員，錄取榜單則已於今天10點在嘉義分署官網公告，成績單將於6月24日寄發，正取人員7月15日報到，備取人員候補資格得保留至下次甄試放榜日之前。

嘉義分署表示，森林護管員是林業工作現場的第一線，主要任務是森林資源管理、森林保護、林地管理、植樹造林監工、步道巡護、棲地及野生動植物管理、治山防災、林道維護、林地測繪及林業設施維護等相關工作；護管員執行巡護工作須熟悉林野生態，隨時準備突如其來的森林火災及救援；為防範濫伐、濫墾，護管員需晝夜埋伏，工作相當辛勞，近年野生動植物保育意識抬頭，相關資源調查、保存、救援等工作亦仰賴護管員。

考生進行筆試。（林業署嘉義分署提供）

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