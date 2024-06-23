志工合力改造 高雄3社區獲社區營造金獎

美濃龍肚社區邀請老師，指導志工用電鍍鋁線型塑花朵，裝飾到窗戶上。（圖由高市都發局提供）

2024/06/23 09:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄112年度社區營造成果評比出爐，共有美濃區龍肚社區、湖內區湖庄社區、燕巢區東燕社區等3社區獲金獎，另有8社區獲銀獎、5社區獲銅獎，展現社區活力與創造力。

高雄市都發局長吳文彥表示，透過社區規劃師輔導機制，舉辦社區培力課程，以參與式設計共同討論出屬於在地具體行動方案，營造社區特色空間。

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此次獲金獎的3個社區各具特色，美濃區龍肚社區推動「美耀社區看見龍肚」，凝聚婆婆媽媽志工團隊的力量，透過社區手作課程，由在地匠師楊忠錡、翁國嵩指導，採用六角形磁磚和彩漆，妝點入口牆面，並以蝴蝶紛飛為設計圖樣，與當地景觀相融合，再用馬賽克拼貼成龍肚特有的文化圖騰，融合代表在地水圳的龜神及清水祖師的帽子，別具地方特色。

關懷據點的窗戶，則以彩色電鍍鋁線折成「龍肚社區」字樣，社區營造點彷彿成為志工們的戶外藝術館，也是社區民眾休閒活動的好去處。

湖內區湖庄社區的「四季香草園創生」，以銀髮長者為主的志工團隊活力滿滿，延伸之前完成的社區四季香草園，再將旁邊空間改造成為香藥草課程戶外教室，邀請當地竹藝及木工師傅發揮巧思，回收木材製作社區入口牌，成為社區發展香草產業的創生基地，體現環保理念與資源循環再利用。

燕巢區東燕社區「歸燕」計畫，志工合力改造關懷據點旁的閒置空地，利用回收磚鋪設步道及廣場，並種植台灣原生種楝樹，及民眾喜愛的黃花風鈴木、繁星花及朱槿，讓長輩有一處優質的散步休憩場所。

高雄市都發局指出，金獎得獎社區可獲5萬元、銀獎3萬元、銅獎2萬元獎金，以激勵社區共同努力打造美好家園。相關得獎資訊可上高雄社區酷事粉絲頁查詢。

湖內湖庄社區打造四季香草園的上課培訓創生基地。（圖由都發局提供）

.燕巢東燕社區志工，合力進行樹木栽植、步道鋪設與環境營造。（圖由都發局提供）

燕巢東燕社區將關懷據點旁的閒置空地，改造成長輩散步及休憩的空間。（圖由都發局提供）

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