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陳其邁率團隊訪清大 校長高為元發文：一起為南台灣打拚

高雄市長陳其邁率市府團隊到新竹市拜訪清華大學，清大校長高為元也在個人臉書貼出照片並發文「一起為南台灣打拚」，引發各種討論。（照片取自高為元個人臉書）

高雄市長陳其邁率市府團隊到新竹市拜訪清華大學，清大校長高為元也在個人臉書貼出照片並發文「一起為南台灣打拚」，引發各種討論。（照片取自高為元個人臉書）

2024/06/22 16:29

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學校長高為元前天在個人臉書發出一張照片，照片是高雄市長陳其邁率市府相關一級主管拜訪清大，並在清大成功湖合影的照片，高為元也發文註腳「一起為南台灣打拚」，引發討論。據了解，陳其邁此行主要是與高為元及清大團隊商談在高雄設分部的相關事宜，而清大也積極籌備在高雄設半導體學院碩士在職專班的計畫，希望在取得用地及獲教育部核定前，做好各種人力及招生的準備。

陳其邁率副市長林欽榮等人到清大座談，但行程未公開及保密，校長高為元也率副校長戴念華、呂平江及校內3長一起與會，雙方更在清大成功湖前留影合照，而高為元也在個人臉書PO出照片，引起許多人關注。

清大指出，陳其邁拜訪清大雖無法公開會談內容，但主要是談清大在高雄設分部的相關內容，包括用地取得方式與地點等，清大將配合高雄市府規畫的科技廊道進行後續的分部計畫，也會同步向教育部提出相關申請。

據了解，清大已在籌備，會在高雄清大分部先設半導體學院，也會針對半導體的招生內容進行籌畫，包括師資及招生對象等，初步會先以研究所及在職專班為主，相關需配合的經費與計畫，清大也都在籌備進行中。

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