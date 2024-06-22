中橫打卡新景點 「生態勇者」守護大甲溪蝴蝶園

台中國際花毯節「生態勇者」由台電大甲溪電廠申請典藏，並闢建為生態蝴蝶園區。（記者張軒哲攝）

2024/06/22 16:12

〔記者張軒哲／台中報導〕2023台中國際花毯節展後，主花毯「漂浮花都」就地拆除，但頗受好評的「生態勇者」由台電大甲溪電廠申請典藏，並闢建為生態蝴蝶園區，吸引四種紫斑蝶翩翩飛舞，「吸引遊客前來喝咖啡吃冰消暑，成為中橫公路打卡新景點。

大甲溪河畔常有五彩斑斕的蝴蝶飛舞，「生態勇者」是以建造白冷圳的工程師磯田謙雄為形象設計，由於白冷圳是引大甲溪水灌溉新社台地，去年台中國際花毯節展出期間，大甲溪電廠認為「生態勇者」與近年復育生態與推廣環境教育相符，旋即向市府申請典藏。

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大甲溪電廠副廠長王義燾今日表示，去年底將「生態勇者」運至白冷冰棒後方，著手規劃蝴蝶生態園區，邀白冷國小師生親手栽植馬纓丹等花草，吸引紫斑蝶群聚，目前園區較常見到小紫斑蝶、端紫斑蝶、斯氏紫斑蝶與圓翅紫斑蝶四種蝴蝶，日前大爆發時期，可見約三百隻紫斑蝶漫天飛舞。

由於蝴蝶園區地處，白冷冰棒後方，加上未特別設置指標引導，今年規劃完成後，成為中橫私房景點，適合親子到訪，可近距離欣賞蝴蝶，坐在咖啡雅座喝飲料吃冰，與「生態勇者」合影，寓教於樂。

台中市府觀旅局指出，台中花毯節結束後，主花毯「漂浮花都」就地拆除，另一主題展示「生態勇者」由大甲溪電廠典藏。其他的花草植栽，主要申請單位是新社周邊學校以及觀光公協會，學校為新社區大南國小以及協成國小，觀光公協會則由新社區休閒農業導覽協會申請置放於新社商圈所屬店家，以美化在地環境及提升裝置作品續展價值。

大甲溪生態蝴蝶園紫斑蝶飛舞。（記者張軒哲攝）

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