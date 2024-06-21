桃園劍道選手吳笛、邱詩容進軍世界錦標賽 張善政贈營養品助攻

桃園市長張善政接見世界劍道錦標國手吳迪、邱詩容及教練。（記者謝武雄攝）

2024/06/21 23:40

〔記者謝武雄／桃園報導〕第19世界劍道錦標賽將於7月在義大利米蘭舉行，台灣完成國家代表隊選拔，桃園市吳迪、邱詩容拿到國手資格，市長張善政今天接見，送2人運動營養補充禮盒，期許他們維持最佳狀態，奪得佳績、為國爭光。

世界劍道錦標賽是劍道運動的最高層級國際賽事，每3年舉辦1次，疫情後復辦，7月4日到7日在義大利米蘭登場，其中，桃園市體育總會劍道委員會主任委員黃光榮、總幹事劉有元身負重任，分別擔任男子隊監督及教練；張善政也頒贈「弘揚體育」匾額，感謝其為桃園市劍道發展的辛勤付出。

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張善政恭喜吳迪、邱詩容入選男子及女子代表隊，勉勵兩人全力以赴，在世界劍道錦標賽中奪得佳績、不僅為國爭光也為桃園爭光。

吳笛畢業於國立台灣體育運動大學、主修劍道，目前擔任大忠國小體育老師，晚上於國立體大體育研究所進修碩士學位，從小就學習劍道，參加無數大小比賽，去年獲得全國中正杯三四段組個人賽冠軍，今年獲選為世界杯的國手，也希望為國摘金。

邱詩容10歲開始學習劍道，主要是看到哥哥學劍道，覺得很酷想嘗試看看，開啟了人生劍道旅途。2018年仁川國際錦標賽，當時16歲的邱詩容第一次選上國家代表隊，6年後再度當選第二屆國手，希望用成績證明一切。

桃園市長張善政接見劍道選手邱詩容，致贈運動營養補充禮盒。（記者謝武雄攝）

桃園市長張善政接見劍道選手吳笛，致贈運動營養補充禮盒。（記者謝武雄攝）

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