週六高溫飆35度 紫外線爆表注意防曬

週六（22日）受太平洋高壓影響，各地高溫炎熱。（資料照）

2024/06/21 21:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（22日）受太平洋高壓影響高溫炎熱，午後因熱力作用，對流發展旺盛，山區易有大雨發生；各地高溫普遍為33至35度，紫外線多為「過量級」甚至達「危險級」，外出活動務必做好防曬並多補充水分。

中央氣象署預報，週六持續受太平洋高壓影響，各地晴朗穩定、高溫炎熱，僅東南部地區及恆春半島偶爾有零星陣雨，午後因熱力作用，對流發展旺盛，山區易有大雨發生，且中部、大台北及宜、花平地也會有短暫雷陣雨，下午外出需注意天氣變化並攜帶雨具備用。

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溫度方面，各地高溫普遍為33至35度，其中台北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度可能再更高一些，感受上相當炎熱，外出活動務必做好防曬並多補充水分。

天氣風險公司提醒，週六上午大致為多雲到晴，午後各地山區有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨的機會，提醒大家要注意午後的天氣變化，尤其是到山區、溪流邊活動的朋友務必要特別小心。

紫外線方面，宜蘭縣、連江縣、澎湖縣、台東縣、屏東縣、高雄市為「危險級」，其他區域皆為「過量級」。

空氣品質方面，週六環境風場為偏南風，北部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

溫度方面，各地高溫普遍為33至35度，其中台北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度可能再更高一些，感受炎熱。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，宜蘭縣、連江縣、澎湖縣、台東縣、屏東縣、高雄市為「危險級」，其他區域皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷自空氣品質監測網）

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