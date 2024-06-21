卓榮泰視察桃機第三航廈 期許2027年全數啟用

行政院長卓榮泰前往桃園國際機場視察第三航廈工程進度，期許工程順利完工，為國人打造出一個值得驕傲、嶄新的第三航廈。（記者朱沛雄攝）

2024/06/21 19:59

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕行政院長卓榮泰今（21）日前往桃園國際機場視察第三航廈工程進度，他表示，此行是了解第三航廈軟、硬體工程執行進度，並感謝施工同仁努力合作與付出，打造值得驕傲、嶄新第三航廈，並期許2027年全數啟用。

卓榮泰下午在行政院秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、交通部長李孟諺、桃園市政府秘書長溫代欣等人陪同下，視察桃園機場第三航廈工程進度。卓榮泰一行先在第三航廈工區遠眺北登機廊廳及辦公大樓工程，隨後聽取楊偉甫簡報「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」，了解現階段計畫推動情形與未來營運接管準備工作。

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卓榮泰在致詞時表示，他於520前，與龔明鑫秘書長在討論內閣人事籌組一事時，就透露桃園國際機場第三航廈工程是他最希望視察的工程之一，今天終於有機會能夠前來視察，希望第三航廈未來能夠順利完工，讓進出國門的國內外旅客，都能看到一個嶄新的航廈坐落在桃園。

卓榮泰說，此行首先是了解第三航廈軟、硬體工程執行進度，並感謝所有施工同仁全心全力地努力合作與付出，為國人打造出一個值得驕傲、嶄新的第三航廈，相信未來大家在進出第三航廈時，都會記得這段辛苦打拚的歲月。

卓榮泰指出，「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」受COVID-19疫情及營建物價波動等影響，已歷經第三次計畫修正，而桃園國際機場股份有限公司在簡報中針對工程期程提到「刻正朝北登機廊廳114年第1季完工、114年中啟用為目標全力趲趕」。

卓榮泰強調，該建設計畫經費已有所增加，請桃機公司一定要在核定的預算中，有效掌握所有工期，務必於明年年中啟用北登機廊廳，並於116年（2027年）全數啟用第三航廈，他會持續關心這項工程的進度，這是他對大家的期待。

卓榮泰表示，希望第三航廈未來完工後，能夠讓國內外旅客看到該航廈不僅是一個宏偉的工程，更反映出一個國家文明的細節；宏偉、碩大的建築物雖能彰顯一國實力，但工程的細節與巧思卻能表達一個國家對於人民與使用者最大的關懷。既然第三航廈肩負這項重責大任，請桃機公司及施工單位在施工過程中，務必留意整體工程細節與品質，讓國際旅客來臺皆能感受到我國是一個文明的國家。

桃機公司董事長楊偉甫表示，第三航站區建設計畫包含航廈主體、機坪、滑行道、變電站、能源中心、辦公大樓等工程。其中，航廈主體屋頂面積近10萬平方公尺，相當於3座大巨蛋、16座標準足球場大小，總樓地板面積（含南北登機廊廳）約58萬平方公尺。未來完工後，第三航廈將可新增27個機位，包括21個靠站機位及6個遠端機位。

本計畫經費規模高達1283.73億元，共有13個子標案，其中1案已於111年3月完工，餘12案已於112年底全數發包完成。

在工程期程部分，北登機廊廳預定於114年第1季完工、114年中啟用；另外，航廈主體及南登機廊廳分別預定於115年10月、11月完工，後續透過試營運方式整合各功能介面，以確保各項設施設備功能與營運人員全數到位，預計於116年下半年正式啟用。

行政院長卓榮泰（左）聽取桃園機場公司董事長楊偉甫簡報。（記者朱沛雄攝）

桃園機場第三航廈主體及南登機廊廳分別預定於115年10月、11月完工，預計於116年下半年正式啟用。 圖為第三航廈興建工程施工情形。（記者朱沛雄攝）

第三航廈興建工程施工情形。（記者朱沛雄攝）

第三航廈興建工程施工情形。（記者朱沛雄攝）

第三航廈興建工程施工情形。（記者朱沛雄攝）

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