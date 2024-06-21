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未來一週高溫炎熱、午後雷陣雨 出門記得帶傘

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

2024/06/21 19:06

〔記者吳亮儀／台北報導〕未來一週民眾出門記得帶傘！中央氣象署預報，明天（22日）起到下週五（28日）高溫炎熱，且幾乎天天都有午後雷陣雨，中部以北的民眾出門記得要帶傘。

氣象署預報員黃恩鴻說，明起週末兩天的天氣各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、中部、東北部、東部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率，要特別注意局部地區如花東縱谷高溫可達36度以上。

「下週一、下週二（24日、25日）的水氣會較多，且午後熱對流發展會更廣泛一些」，黃恩鴻說，雖然這兩天天氣仍是高溫炎熱，但水氣會較多，中部以北地區及各地山區並有局部大雨發生的機率，晚間中部以北地區仍有局部短暫陣雨。

黃恩鴻說，下週三（26日）之後太平洋高壓又會增強，天氣會更穩定且降雨減少，各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，「但不變的是，中部以北在午後仍有零星短暫雷陣雨，民眾記得要帶傘出門」。

氣象署今天也公布「月長期天氣展望」，未來兩週都是高溫炎熱的天氣，時序進入夏季，太平洋高壓勢力增強，台灣附近以東南風為主，天氣則為高溫炎熱，伴隨午後雷陣雨的型態。

近日高溫提醒。（氣象署提供）

近日高溫提醒。（氣象署提供）

未來天氣提示。（氣象署提供）

未來天氣提示。（氣象署提供）

氣象署今天發布「月長期天氣展望」，未來兩週高溫炎熱。（氣象署提供）

氣象署今天發布「月長期天氣展望」，未來兩週高溫炎熱。（氣象署提供）

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