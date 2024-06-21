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台中153路公車違規載客上國道 市府將開罰

153路公車7時30分往谷關班次，讓十名乘客坐在走道上，違規開上國道。（記者張軒哲攝）

153路公車7時30分往谷關班次，讓十名乘客坐在走道上，違規開上國道。（記者張軒哲攝）

2024/06/21 18:52

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市「雙十公車」優惠上路後，吸引許多民眾搭乘153與850公車到谷關遊玩，尖峰班班客滿，卻發生司機違規讓乘客上國道。針對153路公車昨上午7時30分往谷關班次，讓十名乘客坐在走道上，交通局今指出，已調閱行車紀錄器影像查處開罰。

153與850路公車堪稱台中市最划算公車路線，從起點台中高鐵站或台中火車站搭到終點谷關，單程只要10元，許多市區退休人員常平日一早搭153或850路到谷關踏青，或走捎來步道，在溫泉公園泡腳，公車常在市區或谷關發車時就坐滿，導致沿線和平、大茅埔、東勢、石岡居民很難有座位。市府將部分153主線班次，調整至153區班次，由東勢高工發車到台中高鐵站，才解決此問題。

昨日上午有乘客在豐勢路搭乘153往谷關，一上車就客滿，有10名乘客或坐或站在走道上，明顯是司機讓乘客在台灣大道全部上車，公車在東勢站停靠時，幾乎無人下車，又有多名乘客上車，整部車擠滿乘客。

台中市府交通局指出，初步調查該班次以無障礙車輛行駛，因座位數較一般車型少，導致座位不足，交通局已要求豐原客運依各時段民眾乘車需求調整車型，並加強駕駛員教育訓練，落實行經高速公路路線車輛人數管制，杜絕類似事件再發生，保障民眾乘車安全。違規服務情形，交通局已調閱行車紀錄器影像查處中，將依與業者簽訂的「台中市市區公車免費乘車優惠計畫」契約規定，視業者違規情節扣罰1000元以上、5000元以下罰款。

豐原客運表示，該車輛為153路所配置無障礙車輛，座位數較少36座，一般車輛為44座，所以才會發生此情形，已交代上午尖峰班次應派一般車輛行駛，行駛高速公路不可有立位，確實做好人數管制。

開往谷關153公車，上午班次在東勢客運站已經客滿，乘客上車只能站立。（記者張軒哲攝）

開往谷關153公車，上午班次在東勢客運站已經客滿，乘客上車只能站立。（記者張軒哲攝）

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