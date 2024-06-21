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台灣虎航冬季班表早鳥優惠6/24開賣！ 飛韓國單程未稅1299元起

台灣虎航下週一開賣2024冬季班表。（台灣虎航提供）

台灣虎航下週一開賣2024冬季班表。（台灣虎航提供）

2024/06/21 16:10

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣虎航今（21日）宣布，冬季班表早鳥優惠首波將在下週一（24日）開賣，首日促銷航線飛韓國航班單程未稅價1299元起跳，搭乘期間為今年10月27日到明年3月29日，涵蓋耶誕假期、新年、農曆新年及二二八等假期。

台灣虎航表示，符合尊榮虎（tigerprime）資格的虎迷，可享有本次開賣優先搶票的權利；提醒虎迷們務必加入tigerclub會員並記得累積虎足跡（tigerpath），才可參加不定期舉辦的尊榮虎專屬活動的優先權利。

2024年冬季班表首波銷售時程如下：

尊榮虎優先搶票日：2024年6月24日上午10時起至2024年6月24日晚間23時59分止。

全員促銷期間首日：2024年6月25日上午10時起至2024年6月25日晚間23時59分止。

首日促銷航線：桃園-首爾仁川、桃園-釜山、高雄-金浦單程未稅1299元起；桃園-濟州島單程未稅1499元起；桃園/高雄-峴港單程未稅1599元起；桃園-茨城單程未稅1699元起；桃園-東京羽田、桃園/高雄-東京成田、桃園-小松、桃園/高雄-名古屋單程未稅1799元起；桃園-新潟單程未稅1999元起；桃園-普吉島單程未稅2699元起。

全員促銷期間次日：2024年6月26日上午10時起至2024年6月26日晚間23時59分止。

次日促銷航線：桃園/高雄-沖繩那霸單程未稅1599元起；桃園-岡山單程未稅1699元起；桃園-大阪關西、桃園/高雄-福岡、桃園-佐賀單程未稅1799元起；桃園-花卷、桃園-仙台單程未稅2099元起；桃園-旭川、桃園-札幌（新千歲）、桃園-函館單程未稅2599元起。

台灣虎航表示，這次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為今年10月27日至2025年3月29日，涵蓋耶誕假期、新年、農曆新年及二二八等假期。優惠機票數量有限，欲購從速，更多促銷訊息請見活動網頁（https://pse.is/647rxa）；尊榮虎專屬購票入口（https://booking.tigerairtw.com/zh-TW/portal/member/tigerprime）。

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