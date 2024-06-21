氣象預報不再失準！李孟諺：全台天氣雷達明年建制完成

交通部今天在行政院會陳報「氣象雷達新視界」報告，交通部長李孟諺在院會後記者會表示，全台天氣雷達明年都可以建制完成。（行政院提供）

2024/06/21 15:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕交通部今天在行政院會陳報「氣象雷達新視界」報告，交通部長李孟諺在院會後記者會表示，全台天氣雷達明年第二季前可建制完成，對於劇烈氣候降雨可更精準的預測。至於金門馬祖雷達建置，則會加強濃霧預報，因為濃霧會影響飛行航班，如能準確預測，能提早規劃航班調度或是改用船運。

氣象署長程家平指出，天氣雷達應用，包括例行性降雨監測、劇烈天氣監測、豪大雨預警、颱風風雨監測、降雨量估計、洪水、淹水與河川、水位預警、土石流與坡地防災預警等。

請繼續往下閱讀...

程家平解釋，從1966年開始，氣象署首座氣象雷達站在花蓮啟用，並於2023年於監測大範圍降水的S波段雷達，包括五分山、花蓮、墾丁、七股全面更新為雙偏極化氣象雷達，可提供雷達所在地半徑460公里範圍內，每6至8分鐘，解析度1公里之天氣資訊。

程家平說明，為精進降雨及淹水預警能力，氣象署陸續完成南部林園降雨雷達站、中部南屯降雨雷達站、北部樹林降雨雷達站建置，預計於2025前半年再完成雲嘉南的湖山水庫、宜蘭蘇澳降雨雷達站，全台雷達站就可建置完成。

程家平指出，組成5座觀測距離150公里C波段防災降雨雷達網，結合原有氣象雷達觀測網，雷達所在地半徑150公里範圍內，可提供每2分鐘、解析度250公尺之降雨估計數位網格資料。觀測高度低於1公里涵蓋面積將增加24.9%，強化對劇烈天氣伴隨之豪大雨監測能力，提升區域雨量估測精準度及預報作業能力。

程家平表示，行政院今年4月核定「金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫」，預計於2025年至2029年，完成建置金門與馬祖地區C波段雷達及毫米波段雷達，除可提升金馬及海峽雷達覆蓋率外，更可提升西部及海峽上游劇烈天氣的早期預警時效，而毫米波段則可強化夏秋與冬春季節交替期間常發生的濃霧監測，於霧季天氣的掌握可提升飛航於經濟安全效益。

氣象署長程家平。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法