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美國南達科他州眾議會議長訪教育部 允推雙邊教育合作

美國南達科他州眾議會議長巴投斯Hon. Hugh Bartels（右四）伉儷，率「美國南達科他州州議會領袖團」拜會教育部，巴投斯允諾將積極協助推動雙邊教育合作與交流。 （記者林曉雲攝）

美國南達科他州眾議會議長巴投斯Hon. Hugh Bartels（右四）伉儷，率「美國南達科他州州議會領袖團」拜會教育部，巴投斯允諾將積極協助推動雙邊教育合作與交流。 （記者林曉雲攝）

2024/06/21 11:10

〔記者林曉雲／台北報導〕美國南達科他州眾議會議長巴投斯Hon. Hugh Bartels伉儷，率「美國南達科他州州議會領袖團」拜會教育部，巴投斯允諾返美後將積極協助推動雙邊教育合作與交流。

巴投斯伉儷及州議會代議長、州參議員等8人應我國外交部邀請來台，教育部國際及兩岸教育司代理司長廖高賢接待，簡介台美教育交流現況與未來發展，並就雙邊教育政策、產學合作及未來可能合作計畫等議題交換意見。

廖高賢表示，我國與美國自109年12月簽訂「台美教育倡議」以來，積極深化台灣與美國各州教育交流，目前已與美國25州簽署27件教育合作備忘錄；同時與傅爾布萊特基金會合作，引進英語教師與助教人數，也不斷成長中。

廖高賢說明，盼未來與南達科他州亦可簽署教育合作備忘錄，以增進雙方中小學師生交流、提升我國大學生赴該州中小學實習機會、以及教師證相互採認等合作，在雙方共同努力下，進一步加強彼此的教育學術合作。

教育部也介紹我國產學合作政策與成效，以及說明目前雙語政策推動與展望，希望能持續擴大台灣與美國產官學領域的具體合作，並多樣化雙邊教育領域實質交流。

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