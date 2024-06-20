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又見「吃車」！台中南屯路面塌陷 垃圾車被坑了

環保局電動壓縮垃圾車動彈不得。（張耀中提供）

環保局電動壓縮垃圾車動彈不得。（張耀中提供）

2024/06/20 18:57

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市南屯區寶山東二街、忠勇路口今天（20日）下午路面坍塌，垃圾車後輪陷入坑洞，動彈不得，前台中市議員張耀中趕往現場了解，批評市府維護路面不力，而當地民眾說，市區多次發生地洞「吃車」吞食車輛，養工處等維護單位應多巡護。

市府說，南屯路面塌陷地段由自來水公司維護，已通報水公司第四區管理處及台中服務所搶修，維護行經人車安全。 環保局垃圾車今天下午1點21分左右行經寶山東二街跟忠勇路交叉口，在寶山東二街上等紅燈時，左後輪突陷落，駕駛下車查看發現路面坍塌，踩油門加速也動彈不得，報請市警局交通隊到場，環保局也調動吊車拉起車輛。

張耀中說，台中市府對於路面維護要再加強，身為台中市民當然希望路面都是平整，下午發生意外引來市民圍觀，造成市府形象負面影響。

民眾討論可能是中華電信孔蓋塌陷，還說多次發生地洞「吃車」吞食車輛，養工處等維護單位應多巡護，要是機車經過就很危險，經市府查出為自來水公司維護路段。

市府說，塌陷路段由自來水公司維護，已通報水公司第四區管理處及台中服務所趕往搶修，並立即架設警示圍籬避免人車靠近。

環保局垃圾車左後輪陷坑。（張耀中提供）

環保局垃圾車左後輪陷坑。（張耀中提供）

前台中市議員張耀中批評市府維護路面不力。（張耀中提供）

前台中市議員張耀中批評市府維護路面不力。（張耀中提供）

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