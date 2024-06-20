各方覬覦「明道有機農場」……政府拍版：繼續農地農用

明道有機農場將繼續農地農用。（明道大學提供）

2024/06/20 17:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕明道大學末代畢業生即將在本月22日畢業，學校則在7月31日正式退場，屆時所有校產將歸國家所有。但有約80名學生仍可留在原地上課，他們是精緻農業系專班及研究所學生，教育部考量該校精緻農業系與週邊農業轉型關係密切，將80名進修班的學生，分發到東海大學智慧農業學系，但他們和系內的老師都將留在原明道大學，協助和指導在地農民耕作並轉型。

明道大學精緻農業系已成為在地農民的耕作伙伴，校旁有佔地22公頃的台糖有機農場，也有全國最大的農機團隊，還有一部全彰化唯一千萬元的農藥質譜儀，地方人士憂心，這些資源若落入民間或荒廢將嚴重衝擊學校週邊農業的轉型及發展。

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明道大學擁有全國最大的農業機隊，境內有上百部農業機具，從大型的曳引機到植保無人機、割草機、碎木機、大蒜播種收穫機……等。它為農民省下大筆的耕作成本，不少農民擔心明道退場後，農業機具就閒置、生銹。

1名接受明道大學輔導的農民透露，教育部和農業部積極介入協調，現有精緻農業系進修學制的學生都轉分發到東海大學智慧農業系，他們仍在原明道大學農場上課，由於這些學生熟悉大型農業機具操作，因此助耕或農機租賃都不致斷炊，最少可再延續3年。

明道有機農場被喻為「鑲在皇冠上的寶石」，因為它從明道創校以來即堅持友善栽種，22公頃的有機農園是全縣規模最大，土壤肥沃。因為它位於北斗交流道旁，交通方便，引發各方勢力覦覬，一度傳出有人想買來作大型農業物流中心，甚至有意開發為工商業用地。但行政院堅持農地農用，目前農糧署與彰化縣府合力承接，委由原明道大學農耕團隊成員耕作，二期稻作和雜糧近期就會開始播種。

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