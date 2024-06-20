花蓮市重慶市場攤位換新裝 6/27起連3天送購物券

花蓮市重慶市場攤位招牌全面換新，市場內環境也煥然一新。（花蓮市公所提供）

2024/06/20 16:17

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮市重慶市場攤位招牌完成全面更新，為了慶祝整體環境質感提升，27日至29日連續3天，將在市場入口發放50元購物券，7月10日前均可在市場內消費抵用，希望藉此刺激在地消費，並幫市民省荷包。

市長魏嘉彥指出，重慶市場於104年改建完成，是花蓮市最具規模的公有零售市場市場之一，也榮獲經濟部評選優良市集四星認證，是宜花東地區的唯一四星評級市場，為了提升攤位標示及未來爭取提升市場優良市集星等，市公所去年編列900萬元預算，規劃設計273攤攤商的橫向招牌及圓形招牌，並增強招牌可視性及市場照明，同時為了維持市場內的整潔跟地面乾燥，另外設置集水槽，同步改善自來水管漏水及冷凝結的滴水問題，市場的環境也因此獲得大幅改善。

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市場管理所所長邱信都說，這次的招牌設計依據攤商營業類別規劃為不同的顏色，農產（綠）、禽畜（橘紅暖色系）、水產（藍紫冷色系），方便消費者分辨不同營業種類，招牌右側再依營業商品種類icon增強識別（豬、雞、蔬菜、水果等）。

重慶市場自治會主委陳愛玲表示，為了慶祝市場攤招工程完工，27至29日連續3天，將在市場前後入口發放50元購物券，每日限量，27日400張、28日300張、29日300張。

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