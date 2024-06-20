新北56人負擔404萬人食安稽查 議員陳世軒促落實人力編制

市議員陳世軒今（20）日質詢表示，新北食品安全稽查人力編制56人，難以應付新北404萬人口的食安檢驗，呼籲市府加強人力編制。（記者黃子暘攝）

2024/06/20 16:47

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市今年陸續爆發疑似食物中毒案，市議員陳世軒今（20）日質詢表示，新北食品安全稽查人力編制56人，難以應付新北404萬人口的食安檢驗，不知是否因此導致新北稽查數淪為六都後段班，呼籲市府加強人力編制，或考慮以第三方查驗量能支應；此外，市府建置的食安地圖資訊並未即時揭露、更新。市長侯友宜說，今年預計再增加7位人力，會檢討有無員額可以增加，議員建議第三方量能，市府願在合法範圍內研議。

陳世軒說，台北也有稽查員人力不足問題，自今年3月起增列20人，增幅高達40％，相較新北人口更多，今年卻僅預計再增7名，盼市府研議增加第三方查驗量能協助；此外，新北市稽查數目低於鄰近縣市，台北市今年餐飲業稽查數為2萬1513家次，新北市僅4637家次，成績淪為後段班；此外，根據財政部、衛生福利部資料換算，新北市去年餐飲業稽查率僅有21%，大幅落後於台北市94%與台中市49%，希望儘速補齊人力、提高稽查率。

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此外，陳世軒指出，市府推出食安地圖，網站只有公開檢驗不合格食品的所在行政區，民眾看不到確切檢驗地，近期藏壽司、新馬辣等食安事件也沒有如實、即時反映在網站上，盼市府改進之餘，也要加強府級的「食安事件平台」職能。

衛生局長陳潤秋表示，各縣市可能稽查定義不同，到底是食品GHP查驗、部分抽查，或輔導有無計算，都可能導致數字落差，會再向中央確認；市府持續強化稽查，預計到2029年總共增加16人，使稽查員整體人力達到72人；食安地圖問題會加強改善。

至於「食安事件平台」，侯友宜說，市府約2個就會開一次食安會報，由衛生局主辦、跨局處合作，針對稽查狀況等做完整報告。

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