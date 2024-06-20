桃市蘆竹羊稠步道甲蟲季22日登場

「台灣百大行腳趣：羊稠步道甲蟲季暨節能減碳宣導活動」將在羊稠坑步道登場。（桃園市政府提供）

2024/06/20 15:07

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「2024蘆竹炫YA農遊季」系列活動之一「台灣百大行腳趣：羊稠步道甲蟲季暨節能減碳宣導活動」，將於22日到7月7日登場，桃園市政府農業局將在每個週末假日安排生態導覽、寫生活動等豐富活動，邀民眾走訪曾於2020年獲選為台灣百大必訪步道的羊稠坑步道，與獨角仙、鍬形蟲近距離接觸。

羊稠坑步道位於南崁溪支流的坑谷地，因早年放牧羊群而得名，總長約3.3公里，為了復育羊稠步道的甲蟲族群，羊稠社區發展協會2016年號召鄉親組成巡護隊，並透過鬆土、栽種光臘樹等方式，恢復羊稠坑步道成為甲蟲適合棲息與生育的環境，讓甲蟲數量已達數千隻。

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每年6、7月間的甲蟲繁殖期，羊稠坑步道周邊就易見到甲蟲覓食，想要近距離觀賞獨角仙、鍬形蟲，只要在甲蟲生態園復育區旁的光蠟樹上尋找，就能輕鬆看到，農業局長陳冠義說，活動從22日到7月7日止，期間的每個周末假日，或安排生態導覽，或有寫生活動、氣球秀、魔術秀、兒童劇場「獨角仙奇遇記」、甲蟲造型彈簧公仔DIY等，熱鬧有趣，相關資訊可洽羊稠俱樂部（https://reurl.cc/qV4rVN）查詢。

羊稠坑步道的甲蟲生態園復育區旁樹上，就能看到不少甲蟲。（資料照）

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