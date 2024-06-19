雲嘉南風管處推「白金騎跡」單車旅行 9月打卡「極西點」

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處9月將舉辦「騎福極西點」，路線行經台灣本島「極西點」國勝港燈塔。（雲嘉南風管處提供）

2024/06/19 16:20

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處以「白金騎跡雲嘉南」為品牌，推出一系列單車活動，7、8、9月分別在嘉義、雲林、台南都有單車遊程，其中9月台南場次「騎福極西點」，預估規模千人，路線行經台灣本島「極西點」國勝港燈塔。

雲嘉南風管處今舉辦宣傳記者會，以「白金騎跡雲嘉南」為品牌，推出多場單車活動。處長許宗民表示，自行車20公里的時速，讓民眾在輕鬆騎乘的過程中，能好好觀賞風景和美食，享受雲嘉南濱海的白色鹽田和金黃色夕陽。

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7月28日嘉義單車小旅行，探訪布袋文蛤產業、192美漾森林、3D彩繪村等；8月13日雲林的單車小旅行，則走訪雲林三條崙黑森林、四湖海岸植物園，體驗濱海地區獨有的生態魅力。2個活動已於Accupass活動通網站開放報名。

9月7日台南「騎福極西點」，則號召車友齊聚南鯤鯓代天府，騎往台灣本島極西點「國聖港燈塔」打卡，再繞經鹿耳門聖母廟；活動分3條路線，90公里（騎福組）、50公里（騎跡組）、30公里（親子組），沿途走訪水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田、青鯤鱒扇形鹽田、七股遊客中心、好美船屋、1920美漾森林等知名景點。活動7月1日將在伊貝特網站開放報名。其他活動資訊，可關注臉書粉絲專頁「雲嘉南，好好玩!!!（雲嘉南濱海風景區）」（https://www.facebook.com/swcoast）。

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處9月將在台南舉辦「騎福極西點」自行車活動，路線行經台灣本島「極西點」國勝港燈塔。（記者蔡昀容攝）

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