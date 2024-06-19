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新北589公車延駛基隆百福社區 每天8班次

基隆市與新北市今天勘查後，新北客運589線將延駛到基隆百福社區。（基隆市政府提供）

基隆市與新北市今天勘查後，新北客運589線將延駛到基隆百福社區。（基隆市政府提供）

2024/06/19 14:51

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市百福社區很多民眾會前往新北市汐止區就醫、買菜、通勤及通學，只有2條客運路線行駛，對居民相當不便。基隆市政府副市長邱佩琳與多位議員今天會勘，新北市589線公車將延駛百福社區，沿途增設8站，每天8班次，預計8月底前實施。

目前百福社區只能搭乘1032及1191計2條路線公路客運前往汐止，平日8班次、假日2班次，對當地居民通勤不便。

邱佩琳指出，市府透過北北基合作平台，請新北市政府協助，新北市政府交通局和新北客運協調，由新北市公車589路線（南港車站至五堵）延駛到百福社區。

邱佩琳今天與新北市政府交通局副局長林麗珠、新北客運公司副總黃治淮、副議長楊秀玉及議員蔡旺璉、張耿輝、曾怡芳等人，共同討論589線公車延駛百福社區的動線及停靠站位，確認市民在百福社區可以搭乘589客運經摩天鎮、汐止市區、汐止科學園區、南港展覽館及南港車站，每日8班次，讓百福社區聯外交通更加方便。

交通處王圳宏表示，新北市轄589路公車路線延駛後，每日有8班次，路線主要行經明德三路、百三街及福五街，增設明德三路（北五堵）、堵南里、百三街口、福二街口、福三街口、百福國中、百六街口及監理站等8個站位。

基隆市與新北市今天勘查後，新北客運589線將延駛到基隆百福社區。（基隆市政府提供）

基隆市與新北市今天勘查後，新北客運589線將延駛到基隆百福社區。（基隆市政府提供）

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