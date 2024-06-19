全國高中職首見！ 北市開南中學設照服國家技檢場 補充人才缺口

開南中學成立智能照護技術教學中心，未來計畫逐步擴大及於非學齡的社會人士，補足人才缺口。（記者甘孟霖攝）

2024/06/19 13:12

〔記者甘孟霖／台北報導〕台灣將於2025年邁入超高齡化社會，對於長照人才需求也將越來越大。台北市私立開南中學2018年成立照顧服務科，今年更率全國高中職之先，成立照顧服務單一級證照國家技能檢定場，以及智能照護技術教學中心，這也是台北市的第12所技術教學中心。

開南中學今（19日）舉行檢定場與技術教學中心揭牌儀式，教育局長湯志民、台北市議會議長戴錫欽皆與會，會中開南中學並與耆寓日間照顧中心、開南大學健康學院共同簽署MOU（合作備忘錄），盼藉三方產學合作，增進資源運用、提升產業升級。

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開南中學校長胡毓富表示，鑑於台灣快速高齡化，長照人才需求孔急，開南中學2018年成立照顧服務科，並成立國內第一家高中職校園日照中心，6年來成效顯著，今年又率先在校內實習大樓照服專業教室建置全國高中職唯一的照顧服務單一級證照國家技能檢定場，以及智能照護技術教學中心，今年5月獲勞動部勞動力發展署技能檢定中心頒發技術士技能檢定、術科測試場地及機具設備評鑑合格證書。

他說，成立技檢中心就是為了培養更專業的照服人員，此外也將培養非學齡的社會人士，以應對人才的缺口，未來相信能促進產業轉型，也緩解人口結構老化問題。

開南大學董事長顏志光說，目前社會高齡化的趨勢，各行各業都出現缺工浪潮，即便硬體到位了，若沒有足夠的人力資源，也無法發揮其功效，如今國內長照人才缺乏，希望這次檢定場成立後，能夠一條龍把整個照服科做大，培養更多人才進入職場。

湯志民表示，北市府對技職教育非常重視，今年也舉辦首都盃讓學子有更多發揮的舞台，老人健康照護在未來是一大趨勢，開南很有遠見成立照服科，今天又成立檢定場以及台北市第12所技術教學中心，相信能培育更多人才，教育局也將持續支持。

開南中學校長胡毓富 （中）、開南大學副校長賴沅暉（左）與耆寓綜合長照機構執行長盧允中（右）簽署MOU。（記者甘孟霖攝）

開南中學今（19日）舉行檢定場與技術教學中心揭牌儀式。（記者甘孟霖攝）

開南中學成立照顧服務單一級證照國家技能檢定場。（記者甘孟霖攝）

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