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台鐵全新R200型柴電機車頭首航 上代「R嚕」交棒

全新R200型柴電機車頭今天上午在花蓮舉行首航儀式，上一代的「R嚕」系列柴電機車也同框出現象徵交棒。（記者王錦義攝）

全新R200型柴電機車頭今天上午在花蓮舉行首航儀式，上一代的「R嚕」系列柴電機車也同框出現象徵交棒。（記者王錦義攝）

2024/06/19 11:56

〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵公司推動「10年購車計畫」汰舊換新，繼EMU900通勤電聯車、EMU3000城際電聯車陸續投入營運後，全新R200型柴電機車頭今天上午在花蓮舉行首航儀式，上一代的「R嚕」系列柴電機車也同框出現象徵交棒。

台鐵指出， 預期34輛新車陸續上線營運後，將可大幅提高貨運運輸安全及效率，降低運輸成本，增加貨商的滿意度及可用度；另外，E500新型電力機頭預計8月上線，初期牽引PP客車廂。

首航活動主場地位於花蓮車站貨場，活動還沒開始就吸引許多鐵道迷到場一睹新車風采，並購買紀念品。台鐵也在現場停放現役各式柴電機車迎接R200的到來。台鐵指出，既有機車中R20型早年是牽引客車的主力車型，後來也運用於支線牽引客車，而R150型因牽引力較大，因此多用於牽引貨物列車，也可支援牽引客車業務。

而2輛R180（R190）型則以重聯方式展示，現役機車同時發動引擎，為今天的主角R200暖場。隨後在台鐵公司董事長杜微等來賓進行搖鈴出發的啟航儀式，R200牽引著8輛由低到高排列的貨車與守車，分別裝載著大理石、軍用卡車以及貨櫃進場，展現台鐵各種不同的貨運型態；隨後4輛全新R200型柴電機車也進場與大家合影。

新型的R200柴電機車由西班牙打造，主要採用第5期環保引擎，最大出力2700 HP馬力，一台可抵舊型二台，總共購買34輛，經費逾新台幣55億元，去年中八輛陸續到港後就開始一連串測試運轉，目前已取得營運認證。台鐵指出，自2020年環島鐵路電氣化後，客運列車不再使用柴油機車牽引，都改為貨運、緊急救援及國防軍事等需求專用。

簡報指出，全新的R200系列柴電機車空氣汙染和噪音防護均為最高等級，更榮獲最先進環保標章Stage V的排放標準認證。為因應熱帶和亞熱帶較溼熱的環境，該車可承受100%濕度和攝氏45度的高溫環境，另外還有防火設施保護列車及人員安全；另外亦搭配4G網路訊號機，可即時傳送故障訊號，利於機務人員維修。

柴油機車是一種以柴油引擎提供動力的機車，可用於牽引客車、貨車編組的動力車，台鐵針對幹線牽引客貨列車使用的大型柴電機車，以Road Engine之字首命名為R型柴電機車，因此鐵道迷暱稱為「R嚕」；台鐵自1960年代迄今一共引進7型式的R型柴電機車，包含R0、R20、R100、R150、R180、R190型及R200型。

全新R200型柴電機車頭今天上午在花蓮舉行首航儀式，上一代的「R嚕」系列柴電機車也同框出現象徵交棒。（記者王錦義攝）

全新R200型柴電機車頭今天上午在花蓮舉行首航儀式，上一代的「R嚕」系列柴電機車也同框出現象徵交棒。（記者王錦義攝）

全新R200型柴電機車頭今天上午在花蓮舉行首航儀式，上一代的「R嚕」系列柴電機車也同框出現象徵交棒。（記者王錦義攝）

全新R200型柴電機車頭今天上午在花蓮舉行首航儀式，上一代的「R嚕」系列柴電機車也同框出現象徵交棒。（記者王錦義攝）

全新R200型柴電機車頭今天上午在花蓮舉行首航儀式，上一代的「R嚕」系列柴電機車也同框出現象徵交棒。（記者王錦義攝）

全新R200型柴電機車頭今天上午在花蓮舉行首航儀式，上一代的「R嚕」系列柴電機車也同框出現象徵交棒。（記者王錦義攝）

全新R200型柴電機車頭今天上午在花蓮舉行首航儀式，上一代的「R嚕」系列柴電機車也同框出現象徵交棒。（記者王錦義攝）

全新R200型柴電機車頭今天上午在花蓮舉行首航儀式，上一代的「R嚕」系列柴電機車也同框出現象徵交棒。（記者王錦義攝）

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