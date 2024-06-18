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成效立竿見影！台中7月起將新增47處科技執法

台中建置科技執法的路口事故有降低。（資料照：記者陳建志攝）

台中建置科技執法的路口事故有降低。（資料照：記者陳建志攝）

2024/06/18 20:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕由於路口設置科技執法後顯示事故下降，台中市警察局今天在道安會報表示，已獲中央補助1億5800萬元，將在47處易肇事路口建置科技執法。

台中市政府今天下午舉行交通安全督導會報，警察局交通警察大隊表示，台中市現有的科技執法不管在北區三民、崇德五岔路等21處易肇事路口建置多功能科技執法設備，或是向上路及台61線區間測速、高鐵台中站違規停車、台74線（大里段）科技執法、豐原火車站違規停車、和平區台8線科技執法等，事故率都明顯下降。

交通警察大隊表示，中市府已在112、113年獲中央補助1億5800萬元，在47處易肇事路口建置科技執法，將分別在今年7月1日啟動20處，12月1日啟動17處。

警察局同時指出，為有效防制交通事故，持續向中央爭取經費建置科技執法設備，114至116年向中央提列增設共72處路口科技執法設備，1年約增加24處。

市長盧秀燕表示，為提升社會大眾對科技執法的支持及理解，市府將持續宣導，調整駕駛人行為和思維，讓科技執法真正達到其目的，但也請交通大隊前往科技執法設置點，檢查預告牌是否夠明確、明顯，讓民眾能夠提前預警，避免違法行為。

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