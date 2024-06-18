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「屏東原百貨」打掉重練？ 周春米：融合原民與平地消費習慣

屏東原百貨意象將重新打造，以吸引更多的人前檢。（記者葉永騫攝）

屏東原百貨意象將重新打造，以吸引更多的人前檢。（記者葉永騫攝）

2024/06/18 18:22

〔記者葉永騫／屏東報導〕以原鄉產業融入都會區理念在屏東「勝利星村創意生活園區」打造的屏東原百貨，2021年5月風光開幕後就碰上疫情，加上原住民文化和平地消費有落差，經營遇到瓶頸，6處商家只有2家進駐，讓原住民縣議員高惠芬相當關切，縣長周春米表示，除了將舉辦市集活動外吸引人潮外，也將融合平地與原住民特色和消費習慣，讓原百貨成為消費者喜歡的場所。

屏東原百貨有6棟分別規劃為「原童」、「原音」、「原織」、「原家」、「原食」及「原聚」等6大主題館，但開幕後因為消費習慣不同，業者則抱怨租金、成本壓力過重、遊客則抱怨店家常常休假，人潮不多，加上消費習慣不同，也讓原百貨的經營遇到困難。縣議員高惠芬今天在縣議會總質詢表示，原百貨目前6家中只有2家正常營運，她要求縣府應該提出具體的方案來解決，改善目前的營困境。

縣長周春米表示，原百貨除了會舉辦相關的市集活動來吸引人潮外，也會融合平地和原住民特色和消費習慣，成為消費者喜歡的場所。

縣府原民處主委陳美鈴說明，已向原民會爭取了810萬元的經費進行改善及規畫，重新製作原百貨的入口意像，相關的內容並且舉辦假日市集帶動人潮，縣府也會積極招商，盼能再吸引人潮。

屏東原百貨目前僅有一家營運，無法吸引人潮。（記者葉永騫攝）

屏東原百貨目前僅有一家營運，無法吸引人潮。（記者葉永騫攝）

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