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創新高！ 彰化花壇有機茉莉花田 從4分地暴增至5公頃

花壇茉莉花產量今年受氣候異常影響減少。 （花壇農會提供）

花壇茉莉花產量今年受氣候異常影響減少。 （花壇農會提供）

2024/06/18 18:10

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉茉莉花今年產量大減，其中有機茉莉花減少約7成，一般農法的茉莉花產量減少約5成，不過農會推出的茉莉金萱啤酒、茉莉花咖啡、茉莉花茶等產品，大受市場歡迎，供不應求。農會總幹事顧碧琪表示，食安意識抬頭，有機茉莉花田面積今年5公頃達到最高峰，不僅開創花農的第二春，更打響該鄉茉莉花友善栽培的全國知名度。

近年來食安意識抬頭，花壇鄉有機茉莉花田面積從2018年的4分地開始，逐年增加，2020年暴增到3公頃，今年更一舉達到5公頃。由於友善耕作農法的茉莉花產品大受市場歡迎，也掀起花農紛紛把一般耕作農法，改為友善耕作農法。

農會總幹事顧碧琪表示，彰化縣茉莉花最大宗的花壇鄉，擁有28公頃的茉莉花田，目前適逢採收期，不料受氣候異常影響，茉莉花苞產量大減，收購價格也較往年高，一般農法的茉莉花產地收購價飆漲到每台斤180元，友善耕作農法收購價更衝高到每台斤540元。

顧碧琪指出，茉莉花性喜高溫氣候，但又不能過高，以攝氏28度左右最佳，不料今年的氣侯相當異常，在5月時白天溫度動輒逾30度，夜間的溫度又降低，早晚溫差過大，造成茉莉花樹普遍不結花苞，此外，茉莉花成長過程雖需要足夠的水分，但數度降下暴雨，雨水過多、過大造成茉莉花苞被打落，也是產量損失之一，蟲害則對於友善耕作農法有較為明顯影響。

不過儘管花壇鄉農會賴以為主的茉莉花茶類、咖啡與香皂等相關產品都減產，品質仍維持高檔，吸引消費者青睞，農會推出的茉莉金萱啤酒、茉莉花咖啡、茉莉花茶、茉莉蜂蜜氣泡酒、茉莉茶柚吸凍等產品，仍大受市場歡迎，供不應求。

花壇茉莉花產量今年受氣候異常影響減少。 （花壇農會提供）

花壇茉莉花產量今年受氣候異常影響減少。 （花壇農會提供）

花壇鄉農會總幹事顧碧琪帶領產業轉型，有機茉莉花田面積逐年增加，茉莉花咖啡、花茶等產品大受市場歡迎。 （花壇農會提供）

花壇鄉農會總幹事顧碧琪帶領產業轉型，有機茉莉花田面積逐年增加，茉莉花咖啡、花茶等產品大受市場歡迎。 （花壇農會提供）

儘管今年花壇茉莉花產量減少，茉莉花啤酒等產品仍大受市場歡迎。 （花壇農會提供）

儘管今年花壇茉莉花產量減少，茉莉花啤酒等產品仍大受市場歡迎。 （花壇農會提供）

儘管今年花壇茉莉花產量減少，茉莉花咖啡等產品仍大受市場歡迎。 （花壇農會提供）

儘管今年花壇茉莉花產量減少，茉莉花咖啡等產品仍大受市場歡迎。 （花壇農會提供）

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