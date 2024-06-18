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「女神」指示 善心團體半年內捐墾丁消防分隊2輛車

瀞行慈善協會半年捐墾丁消防兩輛車，強調都是「女神」指示。（記者蔡宗憲攝）

瀞行慈善協會半年捐墾丁消防兩輛車，強調都是「女神」指示。（記者蔡宗憲攝）

2024/06/18 15:50

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府消防局墾丁消防分隊，是恆春半島出勤率數一數二的分隊，上山下海折損不少勤務車輛，但今年突然有個高雄市瀞行慈善協會，半年內連續捐了救護車及災情勘查車，令消防弟兄相當感動，而協會則強調都是「受菩薩指示。」

屏東縣政府消防局墾丁消防分隊，是恆春半島出勤率數一數二的分隊，上山下海折損不少勤務車輛，但今年突然有個高雄市瀞行慈善協會，半年內連續捐了救護車及災情勘查車，令消防弟兄相當感動，而協會則強調都是「受菩薩指示。」

墾丁消防分隊這次受贈的勘查車為四輪傳動的貨卡車，災害發生時可以更安全迅速的載送器材及救災人員馳赴災害現場，展開即刻救援工作並應付多樣化救災需求，進一步提升偏鄉救災能量。

瀞行慈善協會表示，年初捐贈救護車於墾丁消防分隊時，與警義消同仁進一步交流後知悉墾丁轄區地勢多樣化，回到高雄後就「受菩薩指示」，感念消防同仁救災辛勞因此將關心社會、服務社會大眾的心，化為具體行動，捐贈災情勘查車，指定供恆春半島執行救災勤務使用。

屏縣消防第四大隊副大隊長林珏伶指出，肯定及感謝瀞行慈善協會「取之於社會，用之於社會」的義行善舉，墾丁消防分隊勤務確實包羅萬象，分隊車輛歷年來被海水淹過、山區受創都有記錄，高強度的車輛確實成為隊員們的生力軍。

瀞行慈善協會半年捐墾丁消防兩輛車，強調是菩薩指示。（記者蔡宗憲攝）

瀞行慈善協會半年捐墾丁消防兩輛車，強調是菩薩指示。（記者蔡宗憲攝）

瀞行慈善協會捐災情勘查車。（記者蔡宗憲攝）

瀞行慈善協會捐災情勘查車。（記者蔡宗憲攝）

墾丁消防分隊勤務多元，上山下海都有。（資料照，墾丁分隊提供）

墾丁消防分隊勤務多元，上山下海都有。（資料照，墾丁分隊提供）

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