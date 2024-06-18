文理有別？成大電機系千萬獎金送新生、未來出國留學費也準備好了

成大電機系進行個人申請第2階段甄試，學生參觀與聆聽實驗室的研究與介紹。（成大提供）

2024/06/18 15:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年大學入學申請分發，成大歷史系分發人數「掛零」，沒人想唸。不過成功大學電機工程學系59級系友提攜學弟妹，針對今年入學新生，創惟科技董事長王國肇，提供2名總額800萬元獎學金。此外，系友們共同支持的電機系普渡雙聯組，今年也特別增加 1名200萬元入學獎學金，分科測驗成績優異者將有機會獲得該獎學金。

王國肇對母校情感深切，2018年設立創惟獎學金。入學獎學金名額原本1名，總金額最高400萬元，今年特別增為2名。創惟科技已透過面談及甄選，從眾多學測成績優異的申請中，選出獲獎者高雄鳳山高中數理資優班宋昱宣、彰化精誠高中黃彥樺。

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宋昱宣表示，他熱愛物理與程式設計，喜歡探討並解決問題。由於父親及身邊的親友畢業於成大或正在成大就讀，且成大電機系完整且多元的專業領域，加深他對成大的嚮往。

黃彥樺感謝高中實驗班提供資源，讓他有機會到各校探索不同的科系。他表示，成大是綜合型大學，提供實際跨域學習場域，更有機會透過多元教學找出自己的興趣與優勢。

電機系主任江孟學表示，成大電機系設有菁英培育計畫的「普渡雙聯組」，學制為 3+1+1年，前3年在成大修課，第4年前往美國普渡大學交換，同時取得成大學士學位，與普渡大學碩士班資格，最快可於1年後獲得普渡大學碩士學位。電機系首屆普渡雙聯組5位學生今年全數錄取普渡大學電機與資訊工程（ECE）研究所。

成大表示，普渡雙聯組今年特別增加200萬元入學獎學金1名，其中100萬元為出國獎學金，大4出國交換時，可有效減輕經濟壓力。另，成電文教基金會亦設有30萬元滿級分入學獎學金及入學後各級系友獎學金，為學生提供更多的經濟支持。

成大電機系個人申請第二階段甄試報到現場情形。（成大提供）

成大電機系在個人申請第二階段甄試，透過實驗室設攤，讓學生及家長認識電機系的研究。（成大提供）

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