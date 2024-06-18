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新竹縣新豐西瓜評鑑 6/22西瓜節池和宮登場

新竹縣新豐鄉西瓜果品評鑑競賽今（18）日在中崙三元宮舉行，這個週末在池和宮前廣場，將有西瓜、洋香瓜展售促銷活動。（記者廖雪茹攝）

新竹縣新豐鄉西瓜果品評鑑競賽今（18）日在中崙三元宮舉行，這個週末在池和宮前廣場，將有西瓜、洋香瓜展售促銷活動。（記者廖雪茹攝）

2024/06/18 15:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉西瓜果品評鑑競賽今（18）日在中崙三元宮舉行，農友史文華以35.5台斤重的西瓜榮封「西瓜王」、李義信的西瓜以34.8台斤拿下「西瓜后」，「甜度王」則由田錦華以13.2度奪得，這個週末（22日）上午9點到下午3點在池和宮前廣場，將有西瓜、洋香瓜展售促銷活動。

縣府農業處表示，新竹縣瓜類作物種植面積合計約45公頃，6月上旬豪雨造成西瓜、洋香瓜及香瓜等損害，預估今年產量將減產2至3成。農業部已公告竹北市（西瓜）、湖口鄉（西瓜和洋香瓜）、新豐鄉（西瓜、洋香瓜和香瓜）為農業天然災害現金救助地區，今日起至27日止受理農民申請，將依照公告事項相關規定辦理，其中，西瓜為每公頃6萬2000元；香瓜、洋香瓜為每公頃8萬元。

新豐鄉長徐煒傑表示，新豐瓜田共近32公頃，今年雖遭雨害減產，但品質不變，香甜多汁，是炎炎夏日消暑的聖品，歡迎大家多多支持在地小農。

新豐鄉農會表示，新豐濱海地區土壤多屬紅土沙質，適合栽種瓜果，生產區分散在埔和、後湖、青埔、瑞興、新豐等村，以大西瓜「華寶」為主要品種，經由桃園區農改場的輔導，農友累積多年栽培管理技術，加上每年辦理評鑑促進瓜農經驗交流，瓜果品質備受肯定。

得獎的瓜農將於22日西瓜節公開頒獎表揚，當天也安排西瓜趣味活動、社團表演、農民市集、食農教育闖關及手作體驗活動，歡迎民眾週末攜家帶眷參加，順道前往紅樹林濕地或是觀海大道走走。

新豐濱海地區土壤多屬紅土沙質，適合栽種瓜果，品質備受肯定。（記者廖雪茹攝）

新豐濱海地區土壤多屬紅土沙質，適合栽種瓜果，品質備受肯定。（記者廖雪茹攝）

新竹縣新豐鄉西瓜評鑑今（18）日在中崙三元宮舉行，瓜農們經驗交流。（記者廖雪茹攝）

新竹縣新豐鄉西瓜評鑑今（18）日在中崙三元宮舉行，瓜農們經驗交流。（記者廖雪茹攝）

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