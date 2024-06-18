新北特教課後班刪減教師人力家長憂品質下降 教育局：照顧孩子優先

新北市特教課後照顧班刪減教師與助理員人力，教師與家長憂心照顧品質下降。（記者賴筱桐攝）

2024/06/18 14:20

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市針對身心障礙學生開辦課後照顧班，有教師陳情，指教育局片面減少教師人力，造成師生比提高，增加照顧負擔。市議員黃淑君今天在總質詢批評，教育局每年囊括730億元預算，卻為了省錢縮減課後班老師的鐘點費，分明是「有錢也不會用」。教育局長張明文表示，希望資源有效運用、分配，以照顧孩子為第一優先。

根據教師陳情內容指出，今年突然接獲通知，特教課後照顧班的人力變動，在學生人數相同的情況下，刪減特教老師或特教助理員的員額，由於課後班除了照顧重度障礙學生的生理需求，包括更換尿布或輔具移位等，還有情緒行為障礙、癲癇、體弱多病的學生，以1班9至10位學生為例，僅配置1名特教老師，不僅影響照顧品質，也增加學生的安全風險。

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黃淑君說，依照國民黨版本的財政收支劃分法修正草案，新北市政府每年可多分配600多億元預算，她樂觀其成，但是最害怕「有錢也不會用」，教育局年度預算高達730億元，幾乎佔全市府的3分之1預算，現在片面刪減特教課後照顧班教師與助理員人力，使師生比從原本1比4提高為1比5，增加教師負擔，降低教學品質，有的學校老師咬牙苦撐，有的學校因為經費不足，開班時間縮短，造成家長困擾。

張明文表示，特教課後班預算逐年提高，從每年2200萬元增加到6000萬元，只要特教生有需求，市府全部免費照顧，白天上課班級師生比是1比4，課後照顧班六都平均是1比4到1比6，新北市不會超過1比5，確保資源有效運用，以照顧孩子為第一優先。

市長侯友宜表示，市府希望爭取更多資源，盼財劃法盡快通過。

教育局補充說明，新北市廣開集中式特教班課後照顧專班，各校達2名學生即可開班，門檻為全國各縣市最低，全市逾8成集中式特教班學生均接受課後照顧班服務，減輕弱勢家庭負擔。

教育局表示，新北市參考六都集特班課後照顧師生比均落在1比4至1比6間，考量教師須兼負教學與照顧，新北市人力以1：4為原則，並以1：5為上限，若學校因學生狀況特殊或校內空間問題，可採專案申請增加人力。

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