不滿被分手？狂訂靈骨塔、水肥車逾220筆惡搞原因曝光

有人冒用施姓人家名義狂訂雞排、床墊、靈骨塔、葬儀社、水肥車多達逾220筆訂單，讓施家雞犬不寧。（施姓民眾提供）

2024/06/18 11:43

〔記者湯世名／彰化報導〕不滿被分手？彰化縣和美鎮傳出有惡意冒名下單狂人，2個月來假藉施姓人家名義狂訂雞排、床墊、靈骨塔、葬儀社、水肥車多達逾220筆訂單，施家氣炸向警方報案，施家的父親今天（18日）出面指稱，他兒子與1名女子交往，不料該女不僅有家室，還有負債、官司等問題，他們阻止2人交往，懷疑該女不滿遂憤而冒名訂貨報復。

和美警分局則指出，有關和美有不肖人士惡作劇向商家訂貨、餐點並指定由被害人簽收付帳，連其家人任職的單位也曾經莫名其妙要簽收付款，她們5月中旬受理施姓民眾報案，依據被害人提供資料統計，約有網拍店家訂單170餘筆、實體店家訂單50餘都是惡意棄單，警方已函調相關網路IP資料過濾清查中，已掌握特定對象，積極偵辦中。

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施家的父親今天出面指控表示，他兒子與該名女子交往半年，他們一開始對女方很好，不料後來他的女兒發現該女竟有婚姻關係，且還有子女，還發現該女本身有負債等問題，因此今年4月阻止他們倆交往，結果今年4月起就有數不清的各類貨物寄到他家，且收貨人都故意用他女兒的名字。

他指出，從今年4月開始就莫名其妙有人外送食物，或宅配網購物品到家，還表明是他女兒透過網路所訂，但明明他們沒有訂購，店家或外送、宅配業者只好再把東西拿回去。但對方不只如此，見只有長輩在家，會直接退貨；對方就改送到女兒工作機構，由機構保全代收。

施姓父親說，更誇張的是，還有靈骨塔業者跑來洽談，還曾有葬儀社到府說有來電要求服務。還有一次有5、6輛來自各地的水肥車，說是接到電話要到他們家抽水肥，鬧得他們全家雞犬不寧，他女兒還逐一致電業者致歉。

施姓父親表示，他兒子與該女是4月分手，而他們又是從4月起開始收到貨物與業者上門，因此高度懷疑這整件事就是該女所為，希望警方查明真相

有人冒用施姓人家名義狂訂好幾輛水肥車上門，讓施家雞犬不寧。（施姓民眾提供）

有人冒用施姓人家名義訂餅乾，業者被退貨發現自己也是受害者氣得大罵。（民眾提供）

有人冒用施姓人家名義狂訂雞排、床墊、靈骨塔、葬儀社、水肥車多達逾220筆訂單，施家父親今天指懷疑是兒子的前女友要報復所為。（施姓民眾提供）

有人冒用施姓人家名義狂訂雞排、床墊、靈骨塔、葬儀社、水肥車多達逾220筆訂單，讓施家雞犬不寧，趕緊向業者預防性通報。 （施姓民眾提供）

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