澎湖海洋實驗小學合橫國小 海陸挑戰取得畢業證書

澎湖首間海洋實驗小學合橫國小，畢業生獨木舟挑戰。（合橫國小提供）

2024/06/17 15:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖首間海洋實驗小學-合橫國小，以海陸方式舉行畢業系列挑戰，7名畢業生挑戰「跨海.揚帆啟航」、「初聲.無畏」國樂音樂會、畢業騎跡- 送孩子到國中等3項畢業任務，展現合橫好海子多元展能，允文允武的學習成果。

合橫實驗小學大力推動海洋教育與多元社團等活潑課程，為了展現課程學習成果並讓畢業生留下難忘回憶，特別精心策劃別開生面畢業系列活動。首先登場是獨木舟跨島挑戰。7名畢業生在家長與老師的陪同下，以學校發展的獨木舟挑戰西嶼島到大倉島的8公里挑戰，歷經3小時的努力下，雖然航程中遇到大雨，但合橫實小師生展現海洋之子的精神，勇敢無懼地完成了航程。

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畢業典禮與音樂會，學校則首次跨出校園，全校移師至馬公特綜館，舉辦了別出心裁的首場對外音樂會，以「初聲.無畏」為主題，以最初的音符、最動人心的樂聲感動到場的每個人。

最後登場的是今（17）日的是畢業騎跡-送孩子到國中的腳踏車挑戰，7名畢業生在師長帶領下，跨上腳踏車從學校大門口出發，直奔即將分別就讀的西嶼國中、中正國中與馬公國中，全程約30公里的路程中，學生不僅透過單車巡禮認識自己的家鄉，也提早認識即將就讀的國中校園。

畢業生們都說順利完成這系列挑戰任務很有成就感，這是人生最難得的回憶，也慶幸平日加強訓練終於不負眾望，讓小學生涯留下最璀璨動人的篇章。

合橫國小畢業生騎乘腳踏車，前往未來就讀國中巡禮。（合橫國小提供）

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