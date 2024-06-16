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黃偉哲24小時快閃日本 推銷台南芒果

日本前橋市百年老牌超市TSURUYA超市舉辦台南展（Tainan Fair），銷售台南的芒果。（圖由南市府提供）

日本前橋市百年老牌超市TSURUYA超市舉辦台南展（Tainan Fair），銷售台南的芒果。（圖由南市府提供）

2024/06/16 16:41

〔記者蔡文居／台南報導〕為推銷台南農產品和觀光，台南市長黃偉哲利用週末假日，以24小時快閃赴日本，參訪位於群馬縣前橋市百年老牌超市TSURUYA（鶴屋）舉辦的台南展（Tainan Fair），推廣台南的芒果與觀光，期待提升台南芒果在日本銷售量的同時，也提升台南國際知名度。

台南市府新聞處表示，市長黃偉哲於昨天晚上赴日，預計今晚返國，24小時快閃日本群馬縣前橋市老牌超市的分店，了解台南芒果上架與觀光推廣情形，在該超市的台南展（Tainan Fair）現場，有不少民眾駐足選購台南芒果，而攤位也同步陳列台南觀光宣傳資訊，讓消費者採購品嘗台南愛文芒果的同時，也能認識台南。

黃偉哲表示，透過市府團隊結合農民、業者的努力，近年台南優質農特產品包括鮮果、冷凍品、加工品等在日本逐漸受到消費者肯定，除了此次到訪的TSURUYA以外，其他包括永旺、丸久等大型連鎖超市也都開始穩定採購台南商品，顯示出台南農特產品的品質禁得起日本超市的嚴格考驗，未來台南會持續努力，將台南的好東西推廣到國外市場。

南市府表示，TSURUYA創業於1892年，在東京近郊長野縣、群馬縣等地擁有約60家左右大型連鎖超市，去年台南市應群馬縣前橋市邀請參加道之驛前橋台南祭時，TSURUYA也同步辦理芒果銷售活動，此次該超市在台南芒果產季期間辦理台南展，並以台南400Logo作為主視覺，同步推銷台南。

台南市長黃偉哲利用週末假日快閃赴日本，在台南展攤位前發送文宣，推廣台南農產和觀光。（圖由南市府提供）

台南市長黃偉哲利用週末假日快閃赴日本，在台南展攤位前發送文宣，推廣台南農產和觀光。（圖由南市府提供）

日本前橋市百年老牌超市TSURUYA舉辦的台南展，吸引不少民眾駐足選購台南芒果。（圖由南市府提供）

日本前橋市百年老牌超市TSURUYA舉辦的台南展，吸引不少民眾駐足選購台南芒果。（圖由南市府提供）

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