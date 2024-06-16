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雲林青農打造水牛安養中心 英文教科書取材故事

水牛「阿樂」2022年5月從北部搬下入住水牛安養中心。（記者李文德攝）

水牛「阿樂」2022年5月從北部搬下入住水牛安養中心。（記者李文德攝）

2024/06/16 13:17

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣土庫鎮青農林家良2022年成立水牛安養中心，目前共飼養3頭水牛。以人道方式收養退役老牛，也能讓民眾親近水牛，更認識台灣耕牛文化。而這故事如今也吸引教科書業者注意，將其中1隻水牛「阿樂」與安養中心的故事撰寫成英文課本課文，最快下學年度高職二年級下學期的書本就能看見。

林家良10年前從外縣市回鄉種植稻米，因不忍看到老水牛退休後恐面臨宰殺命運，2022年5月正式在他的田園成立水牛安養中心。至今收養「安心」、「阿樂」及「阿來」3頭水牛。其中「阿樂」當初牽進中心的故事，也引起教科書出版社的注意。

林家良表示，去年5月30日出版社來訊想針對阿樂與安養中心的故事編纂成高職英文課文，讓高中生學習英文下也能習得生命教育。而課文日前也送到手上，主要把阿樂當初的故事及面臨到問題寫出，最後送到安養中心安享晚年的故事。林家良開心地說「很期待學生們能夠讀到這篇課文，認識阿樂」。

水牛安養中心已成立滿2年，林家良表示飼養3頭水牛每個月支出大約1萬多元元，主要靠著他販賣以友善種植稻米照顧寶貝牛兒，近來1間農產公司合作，將玉米葉送來中心弄牛兒飼養，1個月又能少掉近5000元伙食費。若歡迎農民將玉米葉或甘蔗葉送來，但前提必須是無農藥殘留。

林家良表示，目前還向農政單位申請擴大飼養，已同意安養中心可能容納12頭水牛，更會擴建場域，預計8月動工，9月完工。未來更希望打造水牛教室、農具文物館等，讓民眾更能深入了解農村生活。

林家良2022年成立水牛安養中心，目前共有3隻牛兒住在中心內。（記者李文德攝）

林家良2022年成立水牛安養中心，目前共有3隻牛兒住在中心內。（記者李文德攝）

水牛安養中心及牛兒「阿樂」故事，被教科書出版社相中，並編纂成高職英文課文。（記者李文德攝）

水牛安養中心及牛兒「阿樂」故事，被教科書出版社相中，並編纂成高職英文課文。（記者李文德攝）

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