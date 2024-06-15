「台灣夏季冰菓室」現蹤首爾 韓國人大啖芒果冰淇淋和珍奶

交通部觀光署在南韓首爾舉辦Roadshow，在「我是台灣族XO問答」橋段，挑戰民眾參與踴躍。（觀光署提供）

2024/06/15 19:39

〔記者蔡昀容／台北報導〕今年第1季，韓國來台人次突破30萬人次，高居來台國際旅客前3名。交通部觀光署與65位台灣旅遊業者，在南韓首爾舉辦Roadshow，打造「台灣夏季冰菓室」，搶攻韓國夏季出國旅遊客群。

交通部觀光署副署長周廷彰與基隆市、宜蘭縣、南投縣、高雄市政府、阿里山國家風景區等單位，以及旅行社、航空公司、飯店、觀光相關業者，於6月14日在首爾舉辦觀光推廣會，會中展示台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN– Waves of Wonder」，帶出台灣山巒起伏、海洋的流線氣勢。

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6月15、16日，觀光署在首爾年輕人聚集的弘大商圈舉辦Roadshow，以「台灣夏季冰菓室」為主題，打造復古風氛圍，韓國民眾體驗花磚胸章彩繪、虎爺面具彩繪、客家擂茶體驗等活動，並品嚐台灣芒果、鳳梨冰淇淋、芒果啤酒及珍珠奶茶等，體驗台灣夏日美食。

觀光署「遊台灣金福氣」自由行抽獎活動，韓國民眾參與度高，在今年各國旅客中，參加抽獎登錄名列第1。觀光署表示，趁著熱度，在韓國暑期旺季前，利用台灣夏季美食和活動，吸引旅遊業者和自由行族群來台旅遊。

交通部觀光署6月14日在首爾舉辦觀光推廣會。韓國北部推廣會與會貴賓，由左至右，韓國觀光協會中央會事務處長金炳三、韓國觀光公社國際行銷室部長李賢眞、交通部觀光署副署長周廷彰、駐韓國台北代表部大使梁光中、駐首爾辦辦事處主任郭笙如、韓國國際觀光展會長慎重睦。（觀光署提供）

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