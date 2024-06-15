曾聖光是英雄！在台烏克蘭人獻花追思 震後為花蓮送暖
〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮吉安鄉阿美族青年曾聖光2年前志願加入烏克蘭軍隊戰鬥，不幸陣亡。花蓮今年發生0403強震，在台烏克蘭人今天與基督長老教會舉辦「花蓮平安音樂會」，到靈前獻花致意。住在高雄的烏克蘭人Olga Kulish（林歐莉亞）說，感謝曾聖光為烏克蘭犧牲，「他是個英雄」，烏克蘭人會永遠記得他。
25歲花蓮阿美族青年曾聖光2022年遠赴烏克蘭擔任志願兵，但不幸戰死烏克蘭東部重鎮利曼（Lyman），當時在台烏克蘭社群以Team Taiwan（烏克蘭台灣隊）名義在烏克蘭基輔從事人道援助，中文流利的Olga Kulish（林歐莉亞）擔任烏克蘭台灣隊總召，協助家屬將曾聖光骨灰送回台灣。
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今年4月3日花蓮發生7.2大地震，烏克蘭人為了謝謝台灣，由林歐莉亞號召在台烏克蘭人，參加今天在花蓮自由廣場舉辦的「花蓮平安音樂會」。
音樂會舉辦之前，包括林歐莉亞、住在台中的楚希雅及來台念書2年的柯舒亞，早上也到海岸山脈「東山安樂園」曾聖光靈前，將鮮花放在曾聖光靈前，由吉安鄉的基督長老教會南華教會牧師陳秀春帶領以阿美族語禱告，在台烏克蘭人獻上感謝卡片，卡片上寫著「烏克蘭人感謝曾聖光，他為烏克蘭的自由和民主犧牲自己，烏克蘭人永遠不會忘記他，因為他是烏克蘭人的英雄」！
林歐莉亞說，目前在台灣的烏克蘭人約200人，感謝台灣長期關心烏克蘭，捐贈救災車輛、物資及醫療器材，這次在花蓮發生大地震後，在烏克蘭的教會曾為花蓮舉辦祈禱會，祝福花蓮安好，今天下午的音樂會也希望讓受創的花蓮感受溫暖。
「花蓮平安音樂會」下午舉行，現場除了在台烏克蘭人獻唱聖歌，包括長老教會花蓮港教會、太巴塱教會、鳳林教會都帶來音樂演出，並有攤商及NGO團體舉辦市集，讓攤商能夠獲得收入。
長老教會阿美中會牧師那麼好．ㄚ讓說，曾聖光弟兄遠赴遙遠異地，為烏克蘭來盡力、甚至犧牲自己生命，身為阿美族人、長老教會阿美中會為此感到驕傲。雖然家屬的悲傷從未停止，但在花蓮0403地震發生後，「烏克蘭人沒有忘記，花蓮是曾聖光的故鄉」，特別前來致意，他也代表家屬表達感謝。