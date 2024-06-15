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高雄鄉村地區整體規劃啟動 8區優先辦理

六龜區辦理說明會情形。（都發局提供）

六龜區辦理說明會情形。（都發局提供）

2024/06/15 09:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府推動鄉村地區整體規劃，第一波以這「8區」優先辦理，將陸續舉辦說明會、工作坊，邀請鄉親一起參加並表達意見，取得發展策略共識。

高市都發局說明，大高雄幅員遼闊，擁有都會、鄉村、平原、丘陵、高山、海洋等多元地景風貌，都市土地有都市計畫定期通盤檢討，處理土地使用問題，但非都市土地鄉村 地區，因早年依使用現況編定，未有整體土地使用規劃，易造成公共設施服務相較不足。

都發局表示，為改善鄉村地區公共設施、居住及產業需求等問題，內政部全國國土計畫將「鄉村地區整體規劃」作為國土空間發展重要策略；高雄市國土計畫先以美濃、六龜、永安、大樹、內門、那瑪夏、茂林、桃源區等八區，為優先辦理鄉村地區整體規劃之地區，從生活、生產、生態等面向，處理既有區域計畫鄉村區外圍建築聚落擴大、研擬因地制宜土地使用管制內容、清查閒置公有土地，作為提供公共設施服務據點、協調產業發展 需求並維護生態景觀。

都發局長吳文彥指出，目前市府已啟動六龜、永安、大樹等區整體規劃，也積極規劃說明會或工作坊等，希望民眾能參與並表達意見，今年已於永安區辦理3場地方工作坊、大樹區辦理3場議題座談會、六龜區辦2場構想說明會，邀請在地區公所、 地方領袖、相關團體討論，瞭解地方目前面臨問題與建議，後續將持續在地方辦理相關會議，取得發展策略共識。

今年也持續向中央爭取內門、路竹、美濃等區補助經費，辦理鄉村地區整體規劃作業，將持續深入在地辦理訪談、座談會、工作坊、說明會等，藉由民眾參與機制，瞭解在地空間使用需求，後續歡迎有興趣的民眾一同參與規劃討論。

永安區辦理工作坊情形。（都發局提供）

永安區辦理工作坊情形。（都發局提供）

大樹區辦理座談會情形。（都發局提供）

大樹區辦理座談會情形。（都發局提供）

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