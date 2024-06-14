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全國最長草屯雙十吊橋整修竣工 今晚點燈成耀眼地標

草屯鎮雙十吊橋整修竣工，未來每晚6至10時會開燈。（記者陳鳳麗攝）

草屯鎮雙十吊橋整修竣工，未來每晚6至10時會開燈。（記者陳鳳麗攝）

2024/06/14 21:36

〔記者陳鳳麗／南投報導〕全長362公尺的草屯鎮雙十吊橋，目前為國內最長吊橋，因橋墩掏空、鋼索老舊，草屯鎮公所歷經近4年整修，今晚舉行竣工剪綵及點燈儀式，剪綵後每晚6至10時開燈，有10多種燈光變化，在國道6號和中潭公路都看的到，公所考量安全尚不開放民眾行走該吊橋。

雙十吊橋橫跨烏溪，位在溪中的一座橋墩被溪水沖刷漸漸掏空，整體結構安全性不佳，鋼索也老舊，2020年時任行政院中部聯合服務中心執行長的蔡培慧，曾邀負責鳥潭潭人工湖的水利署中區水資源分署現場會勘，後來也由該分署補助近1000萬元，縣府補助1000萬元，公所動用1500萬元進行整修。

草屯鎮公所表示，改善雙十吊橋共分兩期工程施作，第一期施作橋台部分照明設備及橋墩補強，前年就完成；第二期工程主要進行吊橋鋼索整修工程及增設照明燈飾設備工程。 至於橋面落漆因經費不夠而未能重新粉刷，會繼續爭取經費來粉刷和進行平林里十股端連接道路整修和綠美化。

今晚舉行的雙十吊橋竣工點燈儀式，由副縣長王瑞德、鳥嘴潭人工湖管理中心主任曾國源、立委馬文君和游顥，及草屯鎮長簡景賢等人剪綵。隨後由鎮長簡景賢帶領6位地方耆老行走該橋，而該儀式結束後，公所會在兩端設阻擋線，禁止民眾進入。

雙十吊橋是草屯鎮雙冬里到平林里十股聚落的橋樑，未興建吊橋前，居民只能坐流籠渡烏溪，後來由縣府、公所、地方居民籌募150萬元，請有「吊橋大王」美稱的林枝木帶領團隊建造，因是銜接雙冬和平林十股兩聚落的橋樑，因此取名為「雙十吊橋」。

雙十吊橋整修竣工，剪綵後點亮燈光。（記者陳鳳麗攝）

雙十吊橋整修竣工，剪綵後點亮燈光。（記者陳鳳麗攝）

雙十吊橋在晚間開燈後，閃閃發亮，氣氛浪漫。（記者陳鳳麗攝）

雙十吊橋在晚間開燈後，閃閃發亮，氣氛浪漫。（記者陳鳳麗攝）

雙十吊橋整修完成，因經費不夠橋面未能重新粉刷。（記者陳鳳麗攝）

雙十吊橋整修完成，因經費不夠橋面未能重新粉刷。（記者陳鳳麗攝）

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