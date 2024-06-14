金曲獎邀藝人獻唱緬懷李玟 孫瑋芒：她曾扮演中國飛彈襲台馬前卒

文化部宣布邀請王力宏在金曲獎典禮獻唱，緬懷逝世的藝人李玟（見圖），作家孫瑋芒發言批評。（資料照）

2024/06/14 21:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第35屆金曲獎本月29日舉行，主辦單位文化部今（14日）宣布將邀請王力宏獻唱，緬懷去年逝世的藝人李玟。作家孫瑋芒發文指出，文化部舉措不妥，因為李玟曾「扮演2022年中共飛彈襲台的馬前卒」；另也有網友直言，李汶生前曾因丈夫出軌而受傷，但王力宏前幾年才爆出軌風波，不適合作為獻唱人選，「像是拿李汶的血來洗白自己，有夠地獄梗。」

孫瑋芒去年曾發表了一篇題為《為李玟立碑大可不必》的文章，他今日在臉書發文指出，該篇文章有些段落仍有時效，「代表我們的政府沒有進步。」

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孫瑋芒解釋，美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月來台訪問，當時李玟在微博轉發央視新聞「只有一個中國」圖文，更高呼：「中國人要團結！不要讓外人干涉咱們！」而李玟也因為上述微博留言，被中國網友封為「愛國天后」。

孫瑋芒在文末強調：「台灣需要向國際社會和潛在侵略者展現自我防衛的決心，範圍不限於軍事，應涵蓋輿論與宣傳戰在內。特別是為中共圍台軍演張目的藝人，台灣人必須記住，給予應有對待。」

時常在社群平台發表政治評論的匿名臉書粉專「詹姆士的訐譙時間」（James Hsieh）則PO文稱：「硬要找華人出軌第一把交椅的王力宏，來悼念前幾年因老公出軌而黯然神傷痛苦不堪的李汶，我到現在才知道，瞠目結舌。」

「詹姆士的訐譙時間」更直言批評：「這不僅不允當，這像是拿李汶的血來洗白自己，有夠地獄梗。我猜不是金曲獎的製作單位太腦殘，不然就是王那個很寬的姐姐太夠力。這不是用金曲獎洗白，這是血洗金曲獎。」

部分網友也留言調侃「都可以讓蔣萬安來主持紀念228了」、「華國演藝圈只有想不到，沒有做不到的。黃子佼那天再度主持三金頒獎也不是不可能」；不過也有網友指出「家屬要求的，他們是好朋友」。

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