足球無人機賽初賽亮眼 嘉義溪口國中「溪望機隊」進軍決賽

溪口國中「溪望機隊」參加奧賽特人工智慧與無人機嘉年華，在無人機足球賽獲得高雄區初賽第二及第三名。（記者王善嬿攝）

2024/06/14 18:11

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣溪口國中學生組「溪望機隊」，6月8日參加第2屆奧賽特人工智慧與無人機嘉年華無人機足球賽，2支隊伍分獲高雄區初賽第2名及第3名，7月7日將到桃園進軍全國決賽，目標代表國家參加馬來西亞世界賽。

溪口國中2021年建置全嘉義縣首座無人機科學基地，長期推動無人機教育特色課程，並挑選對無人機操控、程式設計、舞蹈表現優秀學生組「溪望機隊」。

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溪口國中校長謝正裕表示，溪口鄉人口老化、少子化嚴重，近年結合在地資源及生態環境，發展無人機、智慧農業等特色課程，他及校內共3位教師擁有無人機基本級操作證照，今年運用教育部補助經費購置無人機足球設備，「溪望機隊」首次參賽獲得好成績，是師生努力成果。

溪口國中輔導主任黃孝文表示，「溪望機隊」成員目前共有16人，國一至國三都有，此次參加無人機足球賽選手為陳威駐、張哲維、鄭羽旻獲初賽第2名，以及劉睿騏、張郁柔，邱文楷獲第3名，均晉級全國決賽，屆時共9支隊伍爭奪前3名代表國家參加世界賽。

黃孝文說，無人機足球運動是近年新興的運動，比賽規則由選手操作球型無人機攻防較量，將球飛入對方的圓形球門得分，每回合3分鐘，每場進行3戰2勝決定勝負，考驗選手的手眼協調、無人機的操控能力。

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