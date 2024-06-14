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桃機2航廈道路7月中旬開通 送機行車路線曝光

優化桃園機場聯外交通動線，航站北路第2階段改道，預計7月中旬開通。（桃園機場公司提供）

優化桃園機場聯外交通動線，航站北路第2階段改道，預計7月中旬開通。（桃園機場公司提供）

2024/06/14 16:48

〔記者吳亮儀／台北報導〕桃園機場公司今天（14日）宣布，配合第三航廈工程推動，航站北路第2階段道路工程預計7月中旬開通，屆時車輛從第二航廈3樓出境路緣車道離開時，可直接銜接航站北路、無須再繞行第四停車場（P4），除節省時間，行車動線也更順暢。

航站北路因為興建第三航廈，自2017年起封閉、今年2月恢復通車，回到原本南進北出、南北分流的行車動線。

為配合第三航站區主體航廈工程及後續南登機廊廳工進推動，機場公司說明，在不影響現有營運的前提下，加緊推動航站北路第2階段改道工程，為了將降低對旅客的影響，會利用航班離峰時段施工，預計於7月中旬開通。

機場公司表示，屆時駕駛人從第二航廈自3樓出境路緣離開前往國道時，無須再繞行第四停車場（P4），可依指標直接進入航站北路，前往國道2、1、3號；若要前往另一方向的第一航廈及省道台4線，則仍須繞行第四停車場（P4）。

暑假旅遊旺季即將到來，機場公司提醒用路人，務必遵守時速50公里限制及依循標誌行駛，同時鼓勵旅客往來機場搭乘便捷、快速的機場捷運及國道客運等大眾運輸，節省找停車位的時間及停車費用，出發前亦可透過機場官方網站、手機APP及LINE等查詢最新資訊動態。

桃園機場航站北路第2階段改道，預計7月中旬開通。（桃園機場公司提供）

桃園機場航站北路第2階段改道，預計7月中旬開通。（桃園機場公司提供）

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