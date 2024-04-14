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高雄鳳山溪變色泛油污害死魚 環局聯手地方揪出5食品工廠開罰

鳳山圳滯洪池3分之1水面泛油污。（記者陳文嬋攝）

鳳山圳滯洪池3分之1水面泛油污。（記者陳文嬋攝）

2024/04/14 22:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山溪連日來多次變色泛油污造成死魚，環保局聯手鳳山區北門里河川巡守隊，查獲5間食品工廠違反水污法，其中大寮區1間豆漿豆腐工廠1年內被抓3次，鳥松區1間團膳工廠1年內被抓6次，2間雖裝有廢水處理設施，卻未妥善操作，排放廢水污染鳳山溪，環保局各罰3萬至300萬元。

鳳山溪上游鳳山圳、坔埔排水連日來變白、變紅又變黑色，多色交雜順流而下，造成鳳山溪博愛橋、大智橋下出現死魚，且水面明顯泛油污，連鳳山圳滯洪池水也被染紅，甚至3分之1水面泛油污，鳳山區北門里河川巡守隊多次發現水色異常通報環保局，水利局也於鳳山溪佈設攔污索，委由廠商撈除數百隻死魚。

北門里河川巡守隊巡查鳳山溪，發現2間工廠偷排，環保局據報查獲鳥松區1間豆漿工廠未設置處理設備，致排放含泡沫白濁廢水，污染坔埔排水，並查獲大寮區私房菜工廠，從事蔥油酥、水餃等食品製造，僅設置油水分離槽，致排放含泡沫油脂廢水，污染鳳山圳。

環保局連日來加強查緝，查獲大寮區1間豆漿豆腐工廠，設置2座沉澱槽處理後排放，但處理效能不佳，致排放含泡沫白濁廢水，污染鳳山圳，並查獲大樹區1間豆漿豆腐工廠，設置多座廢水處理設備，但前端截油槽堵塞，廢水未完全收集，直接溢流出廠外水溝，致排放含泡沫白濁廢水，污染鳳山圳。

環保局也查獲鳥松區1間團膳工廠專門供應學校營養午餐，設置多道處理設備，但原廢水槽因大量油塊阻塞，廢水未完全收集溢流出廠外水溝，致排放含油脂紅褐色混濁廢水，污染鳳山圳。

環保局將5間工廠依違反水污染防治法規定，各裁罰3萬至300萬元，並要求業者限期改善。

鳳山溪變黑色泛油污。（記者陳文嬋攝）

鳳山溪變黑色泛油污。（記者陳文嬋攝）

鳳山溪變黑色泛油污。（記者陳文嬋攝）

鳳山溪變黑色泛油污。（記者陳文嬋攝）

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