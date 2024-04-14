102人摘星！ 樂齡阿嬤及新住民國語朗讀驚豔全場 拿下冠、亞軍

縣府今在彰化市忠孝國小，舉辦成教班、新住民識字班及補校優秀學員表揚典禮暨樂齡學習成果展，場面熱鬧。（圖縣府提供）

2024/04/14 16:42

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣合興國小成教班學員顏彩緞阿嬤，及印尼籍的台灣新住民陳雪紅，她們參加了彰化縣終身學習的語文競賽比賽，分別奪下國語朗讀冠軍、亞軍，展現非凡的語言能力，驚豔全場；更驗證活到老、學到老，及勤奮向學的求知精神。

縣府今在彰化市忠孝國小，舉辦成教班、新住民識字班及補校優秀學員表揚典禮暨樂齡學習成果展，縣長王惠美表揚在不同領域獲獎和表現傑出的人員共102人。她強調，學習永遠是抗衰老最有效的方式。

請繼續往下閱讀...

阿嬤顏彩緞以其幽默風趣的性格贏得了國語朗讀比賽的第1名，而來自印尼的新住民陳雪紅則在比賽中獲得第2名。顏彩緞阿嬤分享說，雖然家庭責任重大，但她從不放棄學習的機會。她的堅持和熱情激勵了許多人繼續追求知識。陳雪紅的成功則證明了彰化縣在整合新住民進入社會和教育體系方面的努力。

顏彩緞阿嬤個性好、講話風趣幽默，常以台語俗諺來自我解嘲，遇到寫錯或說錯時會說：「唉唷真正是食愈老愈多歲」，或發東西時則說「一人一份，大腹肚領雙份」，逗得大家哈哈大笑。她剛來讀書時丈夫身體不適，又要幫忙兒媳接送孫子上下學和往返補習班。儘管這麼多煩心事，她依然排除萬難，從不輕易請假，載孫子去補習後馬上趕來成教班上課，下課再趕去接孫子回家。

朗讀第2名新住民陳雪紅表示，她是印尼人，因為不認識字，想要寫家裡地址也不會寫，所以想來上課，沒想到這次參加比賽會得到名次，覺得很開心，對她來說，上課最大的幫助是可以認識字，看得懂，別人說什麼也聽得懂。

縣府今在彰化市忠孝國小，舉辦成教班、新住民識字班及補校優秀學員表揚典禮暨樂齡學習成果展，縣長王惠美（左）強調，學習永遠是抗衰老最有效的方式。（圖縣府提供）

阿嬤顏彩緞（右）以其幽默風趣的性格贏得了國語朗讀比賽的第1名，獲得彰化縣長王惠美表揚。（圖縣府提供）

來自印尼的新住民陳雪紅（右）在彰化國語朗讀比賽獲得第2名，縣長王惠美表揚其努力好學。（圖縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法