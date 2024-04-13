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淡北道路工程4/15起交維 淡金路、中正東路一段局部車道縮減

淡北道路工程淡水端兩處匝道15日起動工，共分為5個階段進行施工交維。（新北市工務局提供）

淡北道路工程淡水端兩處匝道15日起動工，共分為5個階段進行施工交維。（新北市工務局提供）

2024/04/13 09:32

〔記者黃子暘／新北報導〕「淡水河北側沿河平面道路工程」（簡稱淡北道路）工程在今年2月開工，新北市府工務局指出，將於4月15日起在淡金路及中正東路1段進行第1階段交維施工，第1階段工期約3年，期間縮減淡水往台北方向路口局部車道寬度，但維持既有車道數供用路人照原動線行駛。

市府新建工程處說，淡北道路工程開工後首先施作新北市路段工程，捷運紅樹林站後方的平面道路段現正進行整地、架設圍籬、鋪設施工便道等作業；淡水端兩處匝道將於15日起動工，共分為5個階段進行施工交維，全段道路預計在2029年完工通車。

新工處表示，為減少施工期間對淡水往來台北間交通衝擊，施工交維優先考量維持既有車道數，採取縮減施工區域；其中淡金路往台北方向最內側車道僅於路口處漸變縮減車道寬度，中正東路1段移除部分中央分隔島、外側機車道槽化線及槽化島，重新調整車道標線，往台北方向最外側車道於路口處漸變縮減車道寬度。

新工處說，因淡水端2處匝道與捷運軌道立體交叉，工法複雜，因此施工期間較長，雖然現階段仍維持既有行車動線及車道數量，仍提醒用路人行經施工區域減速慢行，配合現場指揮。

淡北道路工程淡水端兩處匝道15日起動工，共分為5個階段進行施工交維。（新北市工務局提供）

淡北道路工程淡水端兩處匝道15日起動工，共分為5個階段進行施工交維。（新北市工務局提供）

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