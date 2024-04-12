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中山大學校長鄭英耀將接任教育部長 青年團體籲重視學生權利及3議題

準閤揆卓榮泰今（12）日介紹第二波準閤員名單，圖為教育部長鄭英耀。（記者叢昌瑾攝）

準閤揆卓榮泰今（12）日介紹第二波準閤員名單，圖為教育部長鄭英耀。（記者叢昌瑾攝）

2024/04/12 17:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕準行政院長卓榮泰今公布新一波人事，其中教育部長內定由中山大學校長鄭英耀出任，台灣青年民主協會則呼籲新部長上任後應重視學生權利，並提出重視學生心理健康；精進108課綱、118課綱廣泛蒐集學生意見，降低學生參與門檻；監督落實性平、霸凌、不適任教師退場與學生權利法規等3項重點議題。

在重視學生心理健康部分，青民協表示，高中身心調適假預計本學期完成試辦、8月全台灣上路，學生輔導法也預計修法，新教育部長不但必須執行既有政策，更必須以實際行動，重視學生心理健康。

此外，新課綱也將是教育部必須持續進行社會溝通的重點。包含108課綱上路至今，包括考招制度持續變革，課綱在教學現場執行的落差，教育部都必須持續精進調整；118課綱也應該要更廣泛蒐集學生意見，降低學生參與課綱審定的門檻，讓課綱真正落實以學生為主體。

青民協還提到，這兩年教育法規有許多進步，漸進修法使制度更完整。去年因為性平案件受社會關注，立法院修正性平法，教育部也在本學期修正校園搜查規定；生對生霸凌案件處理流程與不適任教師審議的流程，近年來也獲得高度重視，而這些都需要教育部持續督導在各校落實，否則便會失去修法的初衷。

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